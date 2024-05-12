出席佛光山浴佛園遊會 黃偉哲祈願風調雨順、國泰民安
佛光山浴佛園遊會暨戶外寫生活動今（12）日在台南市政府2樓中庭舉辦，市長黃偉哲一早來到會場，在佛光山台南區總住持滿舟法師的帶領下，恭迎佛陀太子聖像入場，虔誠敬拜誦經，祈求佛祖保佑台南市風調雨順、國泰民安，民眾藉著浴佛，淨浴、洗滌身心。黃偉哲也提到，今日是五月溫馨母親節，提醒孩子們感恩父母恩，並祝福全天下媽媽「母親節快樂」。
記者郭俊暉／台南報導
每年五月的第二個星期日是母親節，也是國定佛誕節，為慶祝2024年佛誕節，佛光山南台別院籌劃佛光山浴佛園遊會暨戶外寫生活動。由功德主代表恭敬獻花供養，總住持滿舟法師帶領信眾誦持《心經》，祈願佛陀慈悲，民眾平安吉祥。
黃偉哲首先感謝佛光山南台別院所有師兄師姐精心籌辦佛誕浴佛祈福盛典，他帶著虔誠的心和眾人虔誠浴佛，為台南、台灣祈福。
滿舟法師則謝謝台南市政府提供場地，協助今日活動的舉辦，法師表示，期盼透過浴佛活動洗滌大家的身心靈，讓每個人清淨的佛性能夠顯發出來；法師現場也向眾人分享了五點提升自我的要領，分別為「從善如流」、「與人為善」、「保持善良」、「積極樂觀」與「自我要求」，期盼大眾秉持善念、善心，促進社會祥和。