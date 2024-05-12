愛吃拉麵注意！吃太鹹害血壓飆升　醫：恐誘發「氣喘、支氣管炎」

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根據一項動物實驗，將剛斷奶的老鼠分成2組，分別餵食高鹽與低鹽食物，經過1個月後，吃高鹽食物老鼠的血壓便出現上升的情形；另一研究則指出，高鹽飲食者不僅血壓偏高，也會造成心臟左心室肥大及動脈硬化，使心肌梗塞、腦中風的機率上升。
何一成也說，吃太鹹也對呼吸道有害，美國一項近9000人的研究顯示，若血中鈉濃度較高，易發生支氣管炎，可能與鈉會使支氣管較易收縮有關，這會導致分泌物排除不易，進而滋生較多細菌；此外，攝取太多食鹽可能也會誘發氣喘，一項超過3萬名氣喘病患的調查發現，若用餐習慣加鹽，以後死於氣喘的風險較高，且男性比女性更為明顯。
吃太鹹，可能導致骨質疏鬆
對於攝取過多的鹽分的健康威脅，何一成補充，對於腎臟的負擔不容忽視，除可能導致腎臟疾病外，當腎臟排出大量鈉鹽，也同時會刺激鈣質排泄，可能導致骨質疏鬆，因此不能吃太鹹，才可將吃下去的鈣質保留體內。
另鹽分攝取過多，也可能導致尿路結石， 因為鹽分會使鈣質、草酸由尿中排出量增加，容易形成草酸鈣結石，這種情形在男性較為明顯。何一成提醒，攝取高鹽的負面影響不少，民眾在追逐重口味美食之餘，仍應注意食鹽用量，以免日積月累，對健康造成傷害，得不償失。