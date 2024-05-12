大谷翔平超級吸票機！教士主場爆滿4萬6701人　史上最高進場紀錄

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教士與道奇系列戰之所以能吸引如此龐大的觀眾群，主要歸功於兩隊陣中有多位頂級球星，同時有很多亞洲選手，能夠吸引各市場的球迷，包括效力教士的日籍達比修有、松井裕樹和韓籍球星金河成，以及來自道奇的大谷翔平、山本由伸兩大巨星。
此外，今天正值美國周日，加上洛杉磯距離聖地牙哥的車程僅約2個小時，也吸引了許多道奇的球迷前往觀戰。
大谷翔平刺激票房帶來廣告效益 代言收入超驚人
道奇在去年休賽季不惜砸10年7億美元史上最高薪簽下大谷翔平，看準的就是大谷效應，不僅能夠刺激票房，還帶來諸多廣告效益，目前東洋輪胎、大創、ANA航空等日商都跟道奇簽約，加入贊助行列。
而大谷過去效力天使時，就已經吸引許多日本企業，可說是加州知名度最高的運動員，也是最佳廣告代言人，加上擁有「日本最強投手」之稱的山本由伸加盟，道奇拓展日本、亞洲的計畫也更加容易。
根據美媒報導指出，大谷翔平在2022年光靠代言收入就為他賺進了2000萬美元(約合6.48億台幣)，2023年大谷的代言收入更突破6500萬美元（約合21億台幣），光靠代言費用就已經是大聯盟最高薪的球員。
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