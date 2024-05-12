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大谷翔平超級吸票機！教士主場爆滿4萬6701人　史上最高進場紀錄

▲洛杉磯道奇球星大谷翔平效應驚人，不僅道奇票房上升，教士也受惠主場進場人數破紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇球星大谷翔平效應驚人，不僅道奇票房上升，教士也受惠主場進場人數破紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

聖地牙哥教士本週在主場Petco Park，與同區死敵洛杉磯道奇展開三連戰，今（12）日進場人數創新高，一共湧入4萬6701人進場，創下2004年完工啟用以來的新紀錄，這也是本季第11次門票銷售一空，教士票房開紅盤一切要歸功於大谷翔平所帶來的效應。

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頂級球星加上亞洲選手　教士主場門票銷售一空破紀錄

教士與道奇系列戰之所以能吸引如此龐大的觀眾群，主要歸功於兩隊陣中有多位頂級球星，同時有很多亞洲選手，能夠吸引各市場的球迷，包括效力教士的日籍達比修有、松井裕樹和韓籍球星金河成，以及來自道奇的大谷翔平、山本由伸兩大巨星。

此外，今天正值美國周日，加上洛杉磯距離聖地牙哥的車程僅約2個小時，也吸引了許多道奇的球迷前往觀戰。

▲大谷翔平代言KOSE，為道奇帶來很多贊助機會。（圖／KOSE Taiwan )
▲大谷翔平代言KOSE，為道奇帶來很多贊助機會。（圖／KOSE Taiwan )
大谷翔平刺激票房帶來廣告效益　代言收入超驚人

道奇在去年休賽季不惜砸10年7億美元史上最高薪簽下大谷翔平，看準的就是大谷效應，不僅能夠刺激票房，還帶來諸多廣告效益，目前東洋輪胎、大創、ANA航空等日商都跟道奇簽約，加入贊助行列。

而大谷過去效力天使時，就已經吸引許多日本企業，可說是加州知名度最高的運動員，也是最佳廣告代言人，加上擁有「日本最強投手」之稱的山本由伸加盟，道奇拓展日本、亞洲的計畫也更加容易。

根據美媒報導指出，大谷翔平在2022年光靠代言收入就為他賺進了2000萬美元(約合6.48億台幣)，2023年大谷的代言收入更突破6500萬美元（約合21億台幣），光靠代言費用就已經是大聯盟最高薪的球員。

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