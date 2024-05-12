《淚之女王》金智媛發病「絕美雪景」是假的！劇組曝光拍攝內幕
超夯韓劇《淚之女王》日前以接近25%的收視率完美收官，甚至超越了玄彬與孫藝珍主演的《愛的迫降》。不過日前劇組揭秘，其實劇中許多場景都是借助生成式AI科技拍攝而成，粉絲也相當讚嘆，非實景拍攝卻栩栩如生，令人大開眼界。
記者施以慧／綜合報導
《淚之女王》在南韓的收視率屢創新高，除了金秀賢與金智媛的精湛演技功不可沒外，人稱「韓劇3寶」的3種劇情：車禍、失憶、絕症，更是讓觀眾為之瘋狂！
該劇的主線劇情是金智媛罹患罕見腦癌，被宣判僅剩3個月的壽命，而她在發病時見到的絕美雪景，其實不是在冰天雪地實景拍攝，而是借助AI在攝影棚拍攝完成的。
當時劇組在拍攝這段劇情時，南韓並沒有下雪，團隊一度打算前往國外拍攝，不過劇組後來決定使用生成式AI，打造出逼真雪景。不僅以直徑20公尺、高7公尺的LED曲面螢幕上播放大雪中的森林當作背景，還加上電風扇等各種道具模仿下雪場景，讓演員彷彿身歷其境。
超逼真場景讓許多觀眾都看不出來是假的，直呼對影像科技感到吃驚，製作人安熙秀也坦言，「人類要創造出這麼複雜的樹枝，幾乎是不可能，即便是技藝精湛的藝術家。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道