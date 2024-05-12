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還有內鬼?中警搜查博奕機房 撞見分局小隊長！

▲還有內鬼?中警搜查博奕機房 撞見分局小隊長！（圖/記者鄧力軍攝）
▲還有內鬼?中警搜查博奕機房 撞見分局小隊長！（圖/記者鄧力軍攝）

記者鄧力軍/台中報導

台中市警察局才剛爆出前刑大大隊長林明佐與博奕集團過從甚密，淪為內鬼，還被查出有2千多萬元資金不明來源而遭羈押。現又爆出霧峰分局本月9日執行搜查一處博奕機房前，赫見一名分局林姓小隊長在現場，查緝人員待林姓小隊長離去後才進行搜索、破獲該博奕機房。案外案爆發後，霧峰分局因林小隊長勤務時間擅自離崗，涉足不妥當場所並與經營職業賭博業者接觸交往，予以記1大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

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霧峰分局在5月9日的查緝博奕行動中，在霧峰區吉峰段破獲一處博奕機房，逮捕林姓博奕代理商等2人，查扣現金新臺幣300餘萬元、筆電1臺、手機9支及三級毒品K菸548支等證物。初步清查近1年賭資達新臺幣2億6,000萬元，另林嫌坦承持有三級毒品K菸，惟對毒品來源交代不清。


然分局的查賭行動爆出案外案，查緝人員搜索前，先派員前往霧峰區吉峰段目標現場偵查，意外發見同分局一名林姓小隊長在目標現場，查緬人員待林姓小隊長機車離開後才展開查緝行動，事情傳開後，分局被懷疑有包庇嫌疑。


霧峰分局今日澄清：勘查人員旋即返回分局報告現場狀況，隊長下令出發搜索，並未因有疑似林員在場而中止行動，搜索過程中亦未見林員在場，且全案順利破獲並查扣相關贓證物及逮捕嫌犯。

林員當(9)日配合他單位執行專案勤務，從未經手本案，且清查相關執行搜索勤務人員之line、IG、FACETIME、MESSENGER、電話通聯等均未有與林員對話或簡訊紀錄，未有洩密情形。經查搜索現場雖設有監視器，惟僅有即時監看，未有錄影存檔功能，現場監視器無被格式化情事。經查林員因偵辦案件與嫌犯接觸後相識多年，知悉嫌犯為特定交往對象，仍經常前往該處所卻未向分局報告；林員勤務時間擅自離崗，除違反勤務紀律外，同時非因公涉足不妥當場所，並與經營職業賭博業者接觸交往，違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，予以記1大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。
 

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