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台中東友扶輪社贈智慧醫療設備 提升南投偏鄉醫療品質

▲台中東友扶輪社協助埔里基督教醫院導入智慧醫療設備，11日舉辦捐贈及啟動儀式。（圖／台中東友扶輪社提供）
▲台中東友扶輪社協助埔里基督教醫院導入智慧醫療設備，11日舉辦捐贈及啟動儀式。（圖／台中東友扶輪社提供）

記者金武鳯/綜合報導

國際扶輪3461地區台中東友扶輪社，以「智慧醫療提升大埔里地區醫療品質」為標的辦理的全球獎助金計畫，成功募集資源協助埔里基督教醫院導入智慧醫療設備，11日舉辦智慧醫療設備捐贈暨啟動儀式。受贈的埔里基督教醫院院長蘇世強表示，台中東友扶輪社此一「愛心與高科技」結合行動，將有效提升大埔里地區緊急醫療能量與品質，縮短城鄉醫療服務差距。

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此計畫在台中東友扶輪社社長廖紋志帶領，以及3461地區總監楊金振支持下，匯集八個國內外贊助社、二個扶輪地區基金以及17名個人贊助者的力量，捐贈智慧醫療領域的人工智慧影像判讀系統，與急重症超音波設備給埔里基督教醫院，捐贈的設備總價值約新台幣320萬元，藉此搭建科技與偏鄉醫療的橋樑。

▲台中東友扶輪社捐贈智慧醫療設備，11日舉辦捐贈及啟動儀式，有助提升南投偏鄉醫療品質。（圖／台中東友扶輪社提供）
▲台中東友扶輪社捐贈智慧醫療設備，11日舉辦捐贈及啟動儀式，有助提升南投偏鄉醫療品質。（圖／台中東友扶輪社提供）
廖紋志社長表示，偏鄉地區醫療所面臨的重大難題，在於緊急醫療資源嚴重不足，特別是對於緊急重症的研判及處理，例如腦出血、心肌梗塞等疾病，偏鄉地區醫院往往因為缺乏相關的設備及人力，因而失去搶救先機。

他指出，隨著科技進步，人工智慧影像輔助判讀系統的導入，可以強化偏遠鄉鎮地區緊急醫療的能量。南投縣偏遠鄉鎮地區，包括埔里、魚池、國姓、水里、仁愛、信義等偏遠鄉鎮，長期以來存在緊急醫療資源、人力不足的問題，藉由此次計畫的執行，台中東友扶輪社成功爭取到了長佳智能科技開發的AI影像判讀輔助系統（包括骨齡、腦出血、心電圖及胸腔X光等四項服務），以及一部GE急重症超音波設備，以智慧醫療設備強化該地區緊急醫療照護體系，特別是急重症的照護能力，開創偏鄉智慧醫療新起點，也嘉惠了該地區16萬居民。

▲台中東友扶輪社捐贈埔基醫院智慧醫療設備，協助提升南投偏鄉醫療品質。（圖／台中東友扶輪社提供）
▲台中東友扶輪社捐贈埔基醫院智慧醫療設備，協助提升南投偏鄉醫療品質。（圖／台中東友扶輪社提供）
埔里基督教醫院院長蘇世強表示，偏鄉醫院極需急重症專科人力與現代化設備。AI判讀輔助系統的引入，不僅可以快速而準確地提供醫療診斷支持，還可能大幅提升患者的治療成效與存活率。此次技術捐贈，是國際扶輪展現對偏鄉醫療需求的關注與承諾，將愛心與高科技有效結合，進一步縮短城鄉醫療服務差距。

國際扶輪長期以來以實際行動，持續不斷協助提升偏鄉醫療的水準。由於偏鄉地區醫療資源、人力相對不足，國際扶輪多年以來以捐贈行動醫療設備、遠距醫療設備等方式，協助偏鄉地區醫院提升醫療水準。此次在台中東友扶輪社的努力下，成功匯集多個扶輪團體、社友的資源，協助埔里基督教醫院建置智慧醫療設備，顯示對於偏鄉醫療能量的提升，將由過去的「行動醫療」、「遠距醫療」的概念，進一步進展至「智慧醫療」。相信這一系列的努力，將能促進科技與偏鄉醫療的結合，進而有效提升偏鄉地區的緊急照護的能力以及整體醫療的水準。


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