三重祖孫命案嫌落網！他遭上銬緊抱愛犬「糯米」 全案擴大偵辦中
11日晚間，新北市三重區發生祖孫滅門血案，涉案的24歲二女婿張姓男子，於本月6日從住處搭白牌計程車離開，獨自前往板橋火車站搭貨車逃往台中，12日上午，於台中西屯區某出租套房落網，被警方押送返回三重警分局。而張男逃亡時，帶著自己的愛犬博美「糯米」，被警方逮捕後抵達三重分局，他於上銬的情況下，親自抱著自己的愛犬「糯米」走進警局。
記者林盈君／綜合報導
據了解，本案死者為69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒以及3歲孫子，3人均遭棉被包裹陳屍臥室。而涉有重嫌的二女婿張男，因與岳母劉婦有40萬元借貸糾紛，還傳出因詐欺罪遭通緝，被警方認定涉有重嫌，他又於案發後神秘失聯，警方透過持續追查掌握其行蹤，發現他搭乘白牌計程車離開之後，前往板橋火車站搭車逃往台中，因此於今天上午，在台中某出租套房將其逮捕到案。
案件曝光起因於劉婦的大女兒，她指出，因不滿母親借錢給張男，而與妹妹發生爭執，而她最後一次與母親通話為4月23日，期間雙方均用簡訊溝通，之後張男還曾告知她，母親手機壞掉無法通話，但於本月4日之後，就遲遲聯繫不上母親與妹妹，她驚覺有異狀，於11日下午前往住處卻無人應門，最後報警處理並請來鎖匠，進入查看後才發現3人早已死亡。
警方初步勘驗3遺體，發現遺體腫脹腐爛，死亡疑超過7天以上。今早檢方會同法醫相驗屍體，初步檢視，3具屍體皆無明顯外傷，不排除疑似遭悶死、或下藥加工自殺等，將擇日進行解剖，以進一步釐清死因。
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