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潘威倫引退年！統一獅特別推出「出賽見證紀錄卡」　領取方式看這

▲統一獅潘威倫引退年，獅隊推出潘威倫出賽見證紀錄卡。（圖／統一獅提供）
▲統一獅潘威倫引退年，獅隊推出潘威倫出賽見證紀錄卡。（圖／統一獅提供）

記者路皓惟/綜合報導

今年是統一獅沈默王牌潘威倫生涯引退年，獅隊行銷特別推出「沈默的王牌、感動的嘶吼」企劃活動。自5月12日起，只要潘威倫無論是在主場或客場，不論是先發或中繼角色出賽，獅隊推出「潘威倫引退年出賽見證紀錄卡」，讓一起親臨現場的球迷都有機會能夠索取，紀錄潘威倫出賽的每一個時刻。對於潘威倫而言，每投出一球都是各項紀錄的累積，也是中華職棒投手各項紀錄指標人物。

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沈默的王牌潘威倫　生涯紀錄輝煌

歷經22年、出賽389場、登板2101局、投出30847球、拿下1179三振、勇奪149勝，各項紀錄持續累積，威風八面 ，精彩絕倫。引退年最後的燃燒，每一球都是熱血，每一球都是紀錄，每一球都為您而戰。

最榮耀的里程，統一獅邀請您，陪嘟嘟寫下紀錄，為接下來的每一球加油，給接下來的每一球力量。您的參與將是這每一球最重要的支持，為輝煌的成就致敬！為奮戰的精神感動！

即日起，只要統一獅潘威倫登板出賽，無論主客場，統一獅就會特別贈送「潘威倫引退年出賽見證紀錄卡」

「潘威倫引退年出賽見證紀錄卡」領取方式

主場先發：進場直接發送
主場非先發：離開球場時出入口發送
客場先發或中繼：上場時客隊看台應援區發放
★每人限索取一張，請勿重複領取，感謝大家
★客場每場數量有限，送完為止
★每次款式隨機贈送，不得指定

潘威倫5月24日台南先發

今年五月統一獅復古月主題週最後一週賽事，也特別安排潘威倫於5月24日台南棒球場先發出賽，邀請喜歡潘威倫的每一隊球迷，都可以進場為潘威倫聲援，期待再創佳績。

總經理蘇泰安：期待潘威倫完美落地

統一獅總經理蘇泰安表示：「潘威倫對於統一獅的歷史、對於中華職棒的過去，都記載很多榮耀紀錄，在他選手生涯引退年，行銷規劃要更全面，透過不同的行銷方式及創意，希望球迷能夠走進球場，無論是主、客場都能參與到潘威倫最後一年的出賽，相信各位球迷的聲援也能讓潘威倫選手生涯完美落地，也期待潘威倫能夠在最後一年的出賽，帶給球迷無比的感動與榮耀，更將他最寶貴的精神傳承給後輩學弟們。」

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