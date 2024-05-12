三重祖孫滅門案！女婿懷疑被戴綠帽殺害妻 隔天再為財對岳母下手
新北市三重區進安街一處民宅，昨（11）日晚間7時許傳出一起滅門血案，警方獲報趕抵現場後，在屋內發現69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒以及3歲孫子等3人遺體被用棉被、布包裹住，案經調查，警方迅速於今（12）日下午將涉案的二女婿張姓丈夫（24歲）帶回，對此，張男坦承因懷疑妻子劈腿才會痛下殺手。
記者陳苾暐/綜合報導
案件曝光後，劉婦的大女兒向警方表示，先前因不滿母親借錢給張男，而與妹妹發生爭執，最後一次與母親通話為4月23日，期間雙方均用簡訊溝通，期間張男還曾告知她，母親手機壞掉無法通話，但本月4日開始連妹妹也跟著失聯，為避免2人發生意外，大女兒遂於11日下午前往住處查看，不料卻在門口頻頻聞到異味，報警並請來鎖匠入屋後，才發現3人早已死亡。
警方調查後，懷疑是劉婦小女兒的張姓丈夫所為，今天下午張男被帶回警局後表示，因懷疑妻子劈腿，在盛怒之下殺害對方，隨後又為了40萬債務問題再對岳母下手；至於繼子喪命原因則未透露，詳細事發經過還有待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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