不輸日立、三菱重工！變頻冷氣「隱藏2牌」老闆招了：師傅超愛的

冷氣打開「每年都滴水」！不止排水管髒　師傅曝真相：快檢查高度

▲母親節熱翻了！南台灣更有部分地區上看36度高溫，許多人待在家中也已經把冷氣打開消暑。（圖／NOWnews資料照）
▲母親節熱翻了！南台灣更有部分地區上看36度高溫，許多人待在家中也已經把冷氣打開消暑。（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

母親節熱翻了！南台灣更有部分地區上看36度高溫，許多人待在家中也已經把冷氣打開消暑。不過就有民眾表示，每當打開冷氣時，機器都會開始狂滴水，每年都要叫師傅來處理，感到相當困擾，對此，就有專家分享造成「冷氣滴水」的各種可能情況，快檢查你家裡是否有這種情況發生吧！

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連四年夏天冷氣狂滴水！租屋族求救

近期一位租屋族在論壇「Dcard」上求助，她在目前的租屋處已經長住四年多，但每到夏天冷氣都會有問題，「去年冷氣不涼，後來房東請師傅來看說銅管有腐蝕，最後加裝了沼氣盒。到了今年大約從四月我就開始吹冷氣了，結果冷氣開了之後沼氣盒的地方開始滴水，請問這裡有相關知識的人可以告訴我冷氣是不是又有問題了嗎？」

▲一位租屋族表示，每到夏天冷氣都有問題，去年才加裝沼氣盒，今年又漏水，只好上網求助原因。（圖／翻攝Dcard）
▲一位租屋族表示，每到夏天冷氣都有問題，去年才加裝沼氣盒，今年又漏水，只好上網求助原因。（圖／翻攝Dcard）
針對相關的問題，其實過去有許多冷氣專家都有解答過，除了常見的「排水管堵塞」之外，還有可能是「安裝高度」的問題。

情境1「排水管堵塞」

熊令家電老闆娘曾在TikTok上分享，最近很多人問說冷氣如果漏水的話要怎麼辦，是不是遇到安裝問題或者是機王？她表示，只要是使用超過一年以上的冷氣，漏水真正的問題，有80％成因是因為排水管堵塞漏水。

解決辦法就是養成定期清潔濾網的習慣，並定期請冷氣技師進行保養清潔。

▲冷氣會漏水通常都是排水管堵塞，有時候也會因為安裝高度有所影響。（圖／翻攝空調小教室）
▲冷氣會漏水通常都是排水管堵塞，有時候也會因為安裝高度有所影響。（圖／翻攝空調小教室）
情境2「安裝問題」

冷氣專家「空調小教室」老柯過去也曾處理過「冷氣一年漏水一次」的案例，他檢查過後，發現客戶家中的冷氣滴水的原因，是因為「冷氣排水管設置位置過高」，排水管一長段為平行，導致積水回流，時間一久就會累積成水垢，成為機器漏水主因。

老柯最後也幫客戶通水管做處理，他也認為「排水管會裝這樣就表示，師傅經驗不到位。」

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