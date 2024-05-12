邵雨薇被揭悲慘身世！遭《八戒》家人狠心拋棄　淪住廢棄回收場

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動畫總監馮偉倫透露：「全片畫面總共有1380多顆鏡頭，每一顆畫面都是美術人員的心血。」其中一場庾澄慶聲演的「悟空」對上庹宗華聲演的「牛魔王」，精彩打戲讓人看得血脈賁張，動畫總監王俊雄透露：「這場戲花了半年去做，不管是角色的表演、武打動作，到最後呈現出來的視覺張力，都在過程中不斷精雕細琢所有細節。」
電影劇情敘述，八戒為了爭取去新世界的機會，前往掌握眾人資訊的涅槃系統臥底，因而和工程師三藏、悟空、機器人小淨組隊冒險，聲演男主角「八戒」的許光漢開心分享：「我覺得這個角色很可愛！我覺得大家都會看到一個不一樣的八戒。」
曾為《玩具總動員》胡迪一角配音的庾澄慶，聲演脾氣火爆的「悟空」，庾澄慶笑說：「對我來講他就是一個Rocker，這個Rocker直來直往，喜怒哀樂完全形於色。」
劉冠廷化「聲」理工男「三藏」，則形容角色心中有佛、想把大家帶往美好世界。驚喜的是，金曲歌后魏如萱也為本片首度獻聲大銀幕，角色是過氣女團成員，片中還改編神曲〈你啊你啊〉，讓粉絲直呼驚喜。電影《八戒》決戰未來，5月31日全台上映。
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