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邵雨薇被揭悲慘身世！遭《八戒》家人狠心拋棄　淪住廢棄回收場

▲邵雨薇為動畫片《八戒》決戰未來聲演「小淨」，角色悲慘身世曝光，遭家人狠心拋棄，淪住廢棄回收場。（圖／甲上）
▲邵雨薇為動畫片《八戒》決戰未來聲演「小淨」，角色悲慘身世曝光，遭家人狠心拋棄，淪住廢棄回收場。（圖／甲上）

記者黃雅琪／綜合報導

邱立偉執導台灣動畫電影《八戒》決戰未來，改篇自經典奇幻文學《西遊記》，榮獲第60屆金馬獎最佳動畫長片肯定。最新花絮片中，曝光邵雨薇聲演的機器人女孩「小淨」有著悲慘身世，她是照護型機器人，曾經服務一個家庭，卻因為這家人要前往「新世界」而被狠心拋棄，只能四處流浪，最後住在廢棄的資源回收中心，所幸遇見許光漢、劉冠廷、庾澄慶一行人，重獲新生、展開冒險。

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▲邵雨薇《八戒》決戰未來的個人海報。（圖／甲上）
▲邵雨薇《八戒》決戰未來的個人海報。（圖／甲上）
▲許光漢《八戒》決戰未來的個人海報。（圖／甲上）
▲許光漢《八戒》決戰未來的個人海報。（圖／甲上）
《八戒》決戰未來故事描寫：科技與數據主宰一切的未來世界，舊城區的每個人都嚮往移居以最新科技打造的「新世界」，只有貢獻值夠高的社會菁英才有資格進駐，八戒也因為想讓奶奶到新世界過上好日子，才與建商總裁牛魔王交易，臥底擁有黑科技祕密的涅槃系統團隊，想找出控制系統的關鍵。

動畫總監馮偉倫透露：「全片畫面總共有1380多顆鏡頭，每一顆畫面都是美術人員的心血。」其中一場庾澄慶聲演的「悟空」對上庹宗華聲演的「牛魔王」，精彩打戲讓人看得血脈賁張，動畫總監王俊雄透露：「這場戲花了半年去做，不管是角色的表演、武打動作，到最後呈現出來的視覺張力，都在過程中不斷精雕細琢所有細節。」

▲庾澄慶（左圖）、劉冠廷《八戒》決戰未來的個人海報。（圖／甲上）
▲庾澄慶（左圖）、劉冠廷《八戒》決戰未來的個人海報。（圖／甲上）
電影劇情敘述，八戒為了爭取去新世界的機會，前往掌握眾人資訊的涅槃系統臥底，因而和工程師三藏、悟空、機器人小淨組隊冒險，聲演男主角「八戒」的許光漢開心分享：「我覺得這個角色很可愛！我覺得大家都會看到一個不一樣的八戒。」

曾為《玩具總動員》胡迪一角配音的庾澄慶，聲演脾氣火爆的「悟空」，庾澄慶笑說：「對我來講他就是一個Rocker，這個Rocker直來直往，喜怒哀樂完全形於色。」

劉冠廷化「聲」理工男「三藏」，則形容角色心中有佛、想把大家帶往美好世界。驚喜的是，金曲歌后魏如萱也為本片首度獻聲大銀幕，角色是過氣女團成員，片中還改編神曲〈你啊你啊〉，讓粉絲直呼驚喜。電影《八戒》決戰未來，5月31日全台上映。

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