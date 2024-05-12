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蘋果iPhone真的超無敵嗎？Android手機「關鍵5點」　其實根本沒輸

▲手機兩大系統，向來都是兩派擁護者熱門討論的話題，近期有外媒就點出Android 系統的5大特性完全沒有輸給iPhone。（圖／記者周淑萍攝）
▲手機兩大系統，向來都是兩派擁護者熱門討論的話題，近期有外媒就點出Android 系統的5大特性完全沒有輸給iPhone。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

在市調機構的調查中，2023年全球高階手機市場，蘋果的iPhone 市占率超過7成，強勢碾壓其他手機，但iPhone真的絕對無敵嗎？其實不盡然，外媒AndroidAuthority就盤點了5大果粉對於Android的迷思，該有的功能，其實Android沒輸啊！

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手機兩大系統，iOS作業系統為iPhone專屬，Android系統則有多家品牌手機，但哪一系統的手機比較好，向來都是兩派擁護者熱門討論的話題，近日外媒AndroidAuthority就站出來當公道伯，分享Android擁有的5點功能，並認為相較於iPhone其實並沒有輸。

🟡Android 非全都廉價手機，

果粉認為Android 手機很便宜，的確Android 手機有很多機型價格都相當便宜，包含以高性價打下一片市場的小米，還有三星 A系列、realme等都很好入手。但其實Android高階機種、摺疊機的定價也相當貴氣，像是三星Galaxy S24、Galaxy Z Fold 5 和Google Pixel Fold其實都不便宜。

▲三星Galaxy Z Flip 5、Z Fold 5第一手體驗。（圖／周淑萍攝）
▲三星Galaxy Z Fold 5價格相當貴氣，頂規版逼近7萬元。（圖／周淑萍攝）
🟡Android使用壽命逐漸延長

iPhone耐用性高，往往一台就能用上3~5年，反觀Androidr早期給人幾乎就是1~2年就要換機，但Android從作業系統的優化，處理器的設計、電池的調整等，都加入能夠延長使用壽命調整，讓近代 Android 手機的使用壽命可以和iPhone 一樣長。

🟡Android系統更新逐年增加年限

Android在10年前因為許多手機製造商最多只提供2年的系統更新，但從Pixel 手機開始提供3年更新，且逐年遞增。近年包含三星、Google Pixel手機都提供了長達7年的系統更新，不會讓舊手機成為系統孤兒。

▲Google Pixel 7a 手機開箱。(圖／記者周淑萍攝)
▲Google Pixel 系列手機延長手機系統更新的年限。(圖／記者周淑萍攝)
🟡Android可以拍出更好的照片

iPhone手機過度真實的拍攝效果，總會不經意地嚇到人，反觀Android手機在攝影其實可能超越了蘋果。根據《NOWnews》記者的實際體驗，Android在夜拍、超廣角、高倍望、錄影穩定度等拍出來的效果都會更吸眼球，其中Galaxy S23 Ultra、S24 Ultra 更是在拍攝演唱裡被封神。

▲三星GalaxyS24旗艦系列，包含Galaxy S24 UItra、S24+、 S24 共三款機型。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星GalaxyS24 UItra 長焦低光源效果優異，甚至被封為最佳的演唱會拍照神器。（圖／記者周淑萍攝）
🟡Android 介面不夠直覺

iPhone為了讓用戶一開機就上手，桌面設計為單層，可以直覺的操作，Android 的桌面，則有兩層，除了左右滑，放置最常使用的App，還有類似抽屜概念的一層，由下往上滑，可以拉出所有App，但可能也因為操作上的習慣差異，讓有人覺得不夠直覺，但其實Android可以更加客製化自己的桌面，只要上手就會覺得相當好用。

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