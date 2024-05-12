蘋果iPhone真的超無敵嗎？Android手機「關鍵5點」　其實根本沒輸

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🟡Android 非全都廉價手機，
果粉認為Android 手機很便宜，的確Android 手機有很多機型價格都相當便宜，包含以高性價打下一片市場的小米，還有三星 A系列、realme等都很好入手。但其實Android高階機種、摺疊機的定價也相當貴氣，像是三星Galaxy S24、Galaxy Z Fold 5 和Google Pixel Fold其實都不便宜。
🟡Android使用壽命逐漸延長
iPhone耐用性高，往往一台就能用上3~5年，反觀Androidr早期給人幾乎就是1~2年就要換機，但Android從作業系統的優化，處理器的設計、電池的調整等，都加入能夠延長使用壽命調整，讓近代 Android 手機的使用壽命可以和iPhone 一樣長。
🟡Android系統更新逐年增加年限
Android在10年前因為許多手機製造商最多只提供2年的系統更新，但從Pixel 手機開始提供3年更新，且逐年遞增。近年包含三星、Google Pixel手機都提供了長達7年的系統更新，不會讓舊手機成為系統孤兒。
🟡Android可以拍出更好的照片
iPhone手機過度真實的拍攝效果，總會不經意地嚇到人，反觀Android手機在攝影其實可能超越了蘋果。根據《NOWnews》記者的實際體驗，Android在夜拍、超廣角、高倍望、錄影穩定度等拍出來的效果都會更吸眼球，其中Galaxy S23 Ultra、S24 Ultra 更是在拍攝演唱裡被封神。
🟡Android 介面不夠直覺
iPhone為了讓用戶一開機就上手，桌面設計為單層，可以直覺的操作，Android 的桌面，則有兩層，除了左右滑，放置最常使用的App，還有類似抽屜概念的一層，由下往上滑，可以拉出所有App，但可能也因為操作上的習慣差異，讓有人覺得不夠直覺，但其實Android可以更加客製化自己的桌面，只要上手就會覺得相當好用。