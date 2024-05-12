雷霆手握15首輪！Sam Presti有多會重建？16歲就叫塞爾提克選Kidd

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對於雷霆隊的經營方式，褒貶不一，不過他們的選秀能力，幾乎沒有任何人有異議，除了當年選到了「三少」Kevin Durant、Russell Westbrook和James Harden之外，近年又選到Chet Holmgren、Jalen Williams等人，再加上交易來的Shai Gilgeous-Alexander，球隊重新回到列強行列。而這一切都和Sam Presti的經營理念有關，他對於「囤積」選秀權有著異常的執著。
Presti在30年前就建議塞爾提克重建選Jason Kidd 深知選秀權的重要性
一則小故事可以看出Presti的經營理念，獨行俠主帥Jason Kidd最近讀到了一封由16歲的Presti寫給《波士頓環球報》的信件，該信件距離寄出的日期至今，已經過了30年了。
Presti在信中寫道，當時是加州大學二年級學生的Kidd「擁有成為超級球星和陷和拯救一支球隊的技術和籃球智商」，建議塞爾提克清出薪資空間換選秀權，然後圍繞這一名年輕好手重建。如今Kidd已經是奈史密斯籃球名人堂的成員，並且在從輝煌的NBA球員生涯退役後，如今正執教一支NBA球隊。
「我們應該交易球員，清出薪資空間，換取選秀權。儘管今年不算選秀大年，但是我看到了一位未來之星。」Presti當年就看出Kidd是出色的控衛人選，直言雖然後者外線投籃能力不佳，但絕對未來可期。
Presti眼光出色 Kidd：他16歲就該當總管
「他是對的，」現任達拉斯小牛隊主教練Kidd在被問及Presti當年在信中寫給塞爾提克的建議時，如此說道。Kidd最終以榜眼身分被達拉斯小牛隊（今獨行俠）選中，塞爾提克則用首輪第9順位選到了Eric Montross，後者大概在NBA打了7年。
「我同意他的觀點，他們（塞爾提克）應該這麼做，」Kidd 這樣說道，「我們都知道Sam很聰明，他在16歲時就應該擔任總經理。在那個年紀，他就已經知道該怎麼經營一支籃球隊，對塞爾提克做出建議該做什麼，這真是太神奇了。我同意他的觀點。」
Sam Presti小檔案
姓名：Sam Presti
生日：199年11月1日
經歷：2000–2007年於聖安東尼奧馬刺擔任助理GM，2007年–至今於西雅圖超音速 / 奧克拉荷馬雷霆擔任GM
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