許聖梅怒批余天女婿陳鑒身世疑點重重 曝余苑綺生前婚禮心酸內幕
資深男星余天已故二女兒余苑綺的先生陳鑒（Gary）日前因涉嫌詐欺而遭到收押，在遭警方逮捕移送後，檢方聲押禁見獲准。事件爆發後震驚全社會，近期還傳出余天癌逝的女兒余苑綺在生前省吃儉用存下的3000萬財產，已經被陳鑒揮霍殆盡。對此，資深媒體人許聖梅在節目上公開批評陳鑒的行為，直言當車手真的很可惡，還表示陳鑒利用余天女婿的這份光環賺了不少好處，還點出她懷疑陳鑒是建設公司小開的真實性。
記者施以慧／綜合報導
許聖梅日前參與網路節目《危機女王》錄影，談到這次的社會案件，直言陳鑒真的相當可惡，並對余苑綺表示心疼，許聖梅還特別爆料：「綺綺的婆婆對她不好，細節我不是躲在她床底下，這是這幾天有一些余家親友講的。」她還痛批陳鑒從暖男變渣男，對於余苑綺2位家人未來的發展，相當不負責任。
5年前余苑綺與陳鑒在圓山大飯店席開110桌，舉辦世紀婚禮，當時還有許多政界大咖到場祝賀，許聖梅還指出當年這場婚禮的費用都是余家出的，花了至少600萬，但陳鑒的家人卻幾乎沒在媒體前露過臉。許聖梅還表示直到現在外界都無法證實，陳鑒的父母是否真的有開設建設公司。
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