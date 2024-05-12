抓賭驚見自己人！霧峰偵查隊小隊長坦承與犯嫌相識 懲處結果曝
台中霧峰警分局日前偵破一起網路博奕案，不過事後卻發現偵查隊林姓小隊長曾於搜索前在現場周遭逗留，對此，警方今天發布聲明指出，依林姓小隊長通訊紀錄顯示，並沒有洩密情形發生，但其非因公涉足不妥當，已違反相關勤務紀律規定，故記1大過、調整服務地區，同時改調至行政警察職務。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，今天有媒體報導表示，該名林姓小隊長除了與職棒簽賭集團有密切接觸外，還疑似接受集團贈送的BMW轎車，對此，警方則指出，關於林員與案件中的嫌疑人之間是否涉及刑事責任的問題，將繼續進行調查，如果發現任何不當行為，將絕不護短，嚴懲不貸，並依法移送司法機關處理，確保公正和透明，同時加強內部管理，以避免類似情況再次發生。
另外，霧峰分局也強調，本案執行搜索前，警方已先行派員前往現場勘查，期間疑似見到林小隊長，由於現場無法進行監控，勘查人員隨即返回分局報告現場情況，隊長下令出發搜索行動，並未因疑似林員在場而中止行動，在搜索過程中，也未見到林員在場，且全案順利破獲，查扣相關贓證物及逮捕嫌犯。
調查行動和通訊紀錄後，確認林小隊長在搜索當天並未參與該案件，且通訊記錄中也沒有與案件相關的對話或通聯紀錄，對於搜索的時間和地點完全不知情，不存在洩密情況。
由於事後林姓小隊長坦承與案件中的嫌疑人認識多年，未向本分局報告其與嫌疑人的關係，且又在勤務時間擅自離崗，前往不當場所，違反相關勤務紀律和警察人員與特定對象接觸交往的規定，鑑於相關違規行為，分局已進行相應處分，包括記1大過和調整服務地區，並改調至行政警察職務。