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外套快拿出來！周一冷空氣南下「1天跌15度」　北台灣還要防大雨

▲今天入夜至明天，受鋒面和東北季風影響，北台灣要留意大雨之外，早晚氣溫也將跌到剩1字頭。（圖／記者葉政勳攝）
▲今天入夜至明天，受鋒面和東北季風影響，北台灣要留意大雨之外，早晚氣溫也將跌到剩1字頭。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

天氣又準備出現明顯變化，今（12）日母親節下半天隨著鋒面接近，各地降雨機率逐漸增加，明（13）日北台灣要留意大雨發生，且氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」更提醒，鋒面後還有「東北季風增強」，北部低溫有機會下探至攝氏16至18度，和今天白天相比有將近攝氏15度的溫差，務必注意穿搭避免感冒。

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針對氣溫部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天夜晚至明天，一道鋒面通過之後，會有一股東北季風接著南下，並帶來一些微涼空氣，歐、美模式預報均顯示，北台灣夜間到清晨，低溫有機會下探到攝氏16至18度，中南部地區低溫大約攝氏20至22度，白天太陽升起後，各地回到溫暖舒適的氣溫。

▲今天入夜至明天，將有鋒面和東北季風影響，北台灣降溫相當明顯。（圖／中央氣象署提供）
▲今天入夜至明天，將有鋒面和東北季風影響，北台灣降溫相當明顯。（圖／中央氣象署提供）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，較大的溫差很容易引發感冒，「5月還能見到1字頭也算是相當難得」，中央氣象署預報員黃恩鴻則表示，今天入夜鋒面通過，越晚降雨越明顯、範圍越大，雨勢預估持續到明日白天，期間北部、宜花有較大雨勢，中南部有局部較大雨勢，並伴隨雷雨。

黃恩鴻也補充，菲律賓東南方目前正有熱帶擾動和低壓發展，但距離台灣非常遙遠、整體環境也較不利發展，因此各國模式未來的發展預估變化很大，未來是否直接或間接影響台灣，氣象署將持續觀察。

▲今天入夜鋒面通過，越晚降雨越明顯、範圍越大，雨勢預估持續到明日白天。（圖／中央氣象署提供）
▲今天入夜鋒面通過，越晚降雨越明顯、範圍越大，雨勢預估持續到明日白天。（圖／中央氣象署提供）

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