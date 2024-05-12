「皇太子」Bronny參加選秀會！湖人會選嗎？　賭盤看好前39順位

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Bronny在南加州大學新生賽季一共出賽25場比賽，平均每場上場19.4分鐘，場均貢獻4.8分、2.8個籃板和2.1次助攻。Bronny的老爸詹皇則是直接從高中進入NBA，於2003年被克里夫蘭騎士隊以狀元籤選中。
根據記者Shams Charania報導，湖人隊對於留下詹皇有很大的興趣，因此願意選進Bronny，儘管這對某些人來說令人驚訝，因為他在新生賽季表現並不突出，但湖人願意做一切努力確保他留在南加州。
當初Bronny進入南加州大學時被一致認為是前20名新秀，但進入大學後不久，他突發因心臟病發作，當時甚至有人認為他可能再也不能打籃球，Bronny一直到12月10日才復出比賽。即便數據並不突出，但仍展現出作為一名有能力的組織者和防守者的潛力。
Bronny被球探認為是一個能力均衡的球員，可以在比賽發揮作用，但目前為止，他在任何層級的比賽中都還沒有真正展現出他的影響力。
以下是NBA各球隊選進Bronny的賠率：
* 洛杉磯湖人：2.90
* 費城76人：11.00
* 紐約尼克：11.00
* 奧克拉荷馬雷霆：11.00
* 克里夫蘭騎士：11.00
* 洛杉磯快艇：16.00
* 亞特蘭大老鷹：17.00
* 邁阿密熱火：17.00
* 聖安東尼奧馬刺：21.00
* 密爾瓦基雄鹿：21.00
* 孟菲斯灰熊：21.00
* 金州勇士：21.00
Bronny選秀順位賠率：
* 39.5之前：1.37
* 39.5之後：3.00
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