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「皇太子」Bronny參加選秀會！湖人會選嗎？　賭盤看好前39順位

▲湖人對於在2024年選秀會中，選進詹皇兒子Bronny James持開放態度。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人對於在2024年選秀會中，選進詹皇兒子Bronny James持開放態度。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA美國職籃2024年選秀樂透抽籤儀式，將在明（13）日凌晨3點在芝加哥登場。今年的選秀會上，洛杉磯湖人隊是否會選進「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James？一直是外界關注的焦點，根據賠率顯示，這是很有可能的，因為詹皇預計至少還會再打兩個賽季，故有意選進Bronny，促成詹皇父子同隊打球的願望。

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「皇太子」Bronny James的球探報告

Bronny在南加州大學新生賽季一共出賽25場比賽，平均每場上場19.4分鐘，場均貢獻4.8分、2.8個籃板和2.1次助攻。Bronny的老爸詹皇則是直接從高中進入NBA，於2003年被克里夫蘭騎士隊以狀元籤選中。

根據記者Shams Charania報導，湖人隊對於留下詹皇有很大的興趣，因此願意選進Bronny，儘管這對某些人來說令人驚訝，因為他在新生賽季表現並不突出，但湖人願意做一切努力確保他留在南加州。

當初Bronny進入南加州大學時被一致認為是前20名新秀，但進入大學後不久，他突發因心臟病發作，當時甚至有人認為他可能再也不能打籃球，Bronny一直到12月10日才復出比賽。即便數據並不突出，但仍展現出作為一名有能力的組織者和防守者的潛力。

Bronny被球探認為是一個能力均衡的球員，可以在比賽發揮作用，但目前為止，他在任何層級的比賽中都還沒有真正展現出他的影響力。

▲「詹皇」LeBron James與愛子Bronny James有望實現「父子同隊」打球的願望嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James與愛子Bronny James有望實現「父子同隊」打球的願望嗎？（圖／美聯社／達志影像）
以下是NBA各球隊選進Bronny的賠率：

* 洛杉磯湖人：2.90
* 費城76人：11.00
* 紐約尼克：11.00
* 奧克拉荷馬雷霆：11.00
* 克里夫蘭騎士：11.00
* 洛杉磯快艇：16.00
* 亞特蘭大老鷹：17.00
* 邁阿密熱火：17.00
* 聖安東尼奧馬刺：21.00
* 密爾瓦基雄鹿：21.00
* 孟菲斯灰熊：21.00
* 金州勇士：21.00

Bronny選秀順位賠率：

* 39.5之前：1.37
* 39.5之後：3.00

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