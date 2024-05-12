稱霸世界第一！日本東京天才發明展　台灣勇奪29金

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今年青少年組特別獎我國就奪得兩面。來自北市中正國中八年級雙胞胎姊弟趙作芙、趙作迒與仁愛國中八年級陳家鈞團隊以「Double Zip壓縮垃圾桶」獲得一金、一特別獎。
趙作迒說，常在學校或公園公廁發現垃圾掉滿地，既不雅觀又不衛生，將垃圾壓一下就能解決髒亂，卻因擠壓時接觸或噴濺覺得噁心而沒人想做，因此和姊姊設計出以腳踏式開蓋，獨創壓縮結構和特殊的桶蓋設計，關閉時可自動下壓，將垃圾往下集中，就不易掉出，可容納2倍垃圾。
趙作芙說，兩人從垃圾桶材質到形狀，不斷嘗試，也失敗多次，歷經半年才找到效果最好的作法，這次不僅能為台爭光，且作品還獲得台灣新型專利，真的非常開心。
同樣獲得青少年特別獎的新北市光仁中學國中部科學組學生蔡昱瑪、楊承恩、張植鈞、吳松澤、林宛寯、劉軒辰，本次由在盧佳琳老師帶隊，江明岳指導下，發明「運用眼球控制自行車安全帽方向與減速燈號裝置」也獲得一金、一特別獎肯定。
指導老師王妤文表示，這頂安全帽後貼著LED燈條，帽內靠近眼皮處，裝設紅外線感測儀器，騎士「眨眼」，就能控制安全帽燈條，例如向右轉就眨右眼，右邊燈條就會閃爍燈號、伴隨警示音響起；兩眼一起眨，就會亮起紅色警示燈，表示減速。用「雙眼」取代騎乘自行車轉彎時，需以手勢提示後車，不僅危險，也不明確。由於歐美國家騎自行車風氣盛，因此展場上，頻獲歐美國家廠商詢問，未來也將優化測量眨眼速來調整控制的敏感度。
產業界代表，獲得特別獎殊榮的則有葡萄王生技股份有限公司，研發「應用於改善肌少症的新穎性益生菌株-Pediococcus pentosaceus GKP4」，在現今高齡化趨勢的國家中極具市場發展潛力，獲得一金、一特別獎肯定。
同樣來自產業界的還有竹夢國際有限公司的「不倒梯」，可以適應不同坡度的地面，工人在任何地形工地施作時，都不怕傾倒，大幅提升工作安全，獲得一面金牌獎。
另外獲得金牌肯定的還有，國立雲林科技大學王斯弘、傅英豪等師生團隊所發明的，人性化設計的智能約束帶；國立虎尾科技大學洪政豪、劉瑋倫等師生團隊的作品，微波法提煉咖啡渣的創新潤滑油。以及安永生活事業(股)公司的發明品，安永鱸魚胜肽(UNITIDETM)：一種創新關鍵具傷口癒合功效素材；加捷生醫股份有限公司的犇牛樟芝菌絲體精粹；生合生物科技股份有限公司的植物乳桿菌TWK10®：延緩肌肉衰老之用途等。