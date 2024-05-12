Energy成員阿弟霸氣認了：酬勞全給老婆！坤達曝光柯佳嬿暖心舉動
舞蹈男團「Energy」自2009年全數單飛後，睽違22年回歸歌壇，原班人馬牛奶、阿弟、書偉、TORO、坤達5人終於合體，被問到是否會效法阿弟，將出演獲利分紅給另一半，坤達笑說自己沒有分紅給愛妻柯佳嬿，彼此走「互相支持鼓勵」路線，也曝光柯佳嬿平時私下的暖心舉動。
記者施以慧／綜合報導
Energy的Toro、牛奶過去已轉向幕後發展，只剩下坤達、書偉、阿弟還留在螢光幕前，這次再度聚首，掀起樂壇旋風，不僅簽唱會大爆滿，延長到凌晨3點，還順勢推出新專輯《Here I Am》，7月更將展開2場攻蛋開唱，足見他們的超高人氣。
坤達談到老婆柯佳嬿對於他再度回歸男團身分感到很新鮮，「其實認識她之後，她也就沒有看過我跳舞，去年當五月天演唱會嘉賓後，她就說原來我老公會跳舞，這次小巨蛋演唱會也希望可以給她很多不一樣的感覺。」
坤達還爆料其實自己最近忙於練舞和工作，柯佳嬿常常在家做飯等他回來，讓他直呼老婆真的很暖心。牛奶則開玩笑表示自己給老婆8成，自己則留2成當零用錢；阿弟則是相當霸氣，「我沒有什麼8、2分，我全部都給老婆。」
這次Energy重磅回歸，被問及會唱到什麼時候？Energy全員都表態：「沒有想那麼遠，我們統一心態，解決已知問題，不去幻想未知答案，把每件事情做好，才有接下去的可能性。」
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