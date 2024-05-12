來自太空的禮物！全球多地極光大爆發　網路掀起極光打卡熱潮

不只河口湖！遊客衝「富士山夢之大橋」搶拍照　闖車道等亂象頻傳

▲橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，吸引海內外遊客朝聖，但在大批觀光客前往各個打卡點之下，也出現許多亂象。圖為日本靜岡平夢陽台看到的富士山。（圖／美聯社／達志影像）
▲橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，吸引海內外遊客朝聖，但在大批觀光客前往各個打卡點之下，也出現許多亂象。圖為日本靜岡平夢陽台看到的富士山。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，吸引了不少海內外遊客前往朝聖，但近來在山梨縣富士河口湖町的熱門打卡點LAWSON便利店，因湧入太多遊客而亂象頻傳，讓當地居民深受其擾。不僅在山梨縣，就連靜岡縣的知名打卡點「富士山夢之大橋」，也出現了類似狀況，讓日媒直言，變成了「無法地帶」。

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根據《全日本新聞》報導，日本聖山富士山由於橫跨靜岡縣以及山梨縣，這兩個地區都有許多知名打卡點，吸引海內外遊客前往朝聖拍照，其中行經靜岡縣富士市的國道139號一旁的「富士山夢之大橋」，由於旁邊的行人天橋樓梯，背後就是氣勢磅礡的富士山，站在樓梯往上爬就好像在爬富士山，不少遊客都會天橋頂點處或接近頂點處的平台上，拍下跟富士山的合照。

「富士山夢之大橋」大約從去年12月左右起，吸引愈來愈多遊客到訪。有來自法國的觀光客透露，自己是在社群平台上看見影片才知道這個地方；更有韓國觀光客大讚，「這是一定要來拍照的一個景點。」

但隨著外國遊客越來越多，也出現了許多亂象。有遊客為了拍攝美景，直接走進大橋的車道內，甚至在橋中央的雙向車道分隔區域停留取景，看上去十分危險。《全日本新聞》在本月5日時前往當地，還看到有警察趕到現場驅趕跨越至車道、分隔區域的遊客。

還有駕駛提供行車記錄器的影片，畫面中可以看到，有四個人就站在車道旁，距離行進中的車子非常的近，還有人在橋上違規停車，不僅危險也對交通造成問題。

另外，附近的居民也紛紛抱怨，由於許多人都是租借汽車前往當地，其中多數不是日本人，有人就直接把車子停到當地民宅的範圍內。

由於「富士山夢之大橋」附近的地區其實並不是觀光區域，因此停車場也很少，觀光客為了圖方便，便違法停車，使得當地居民被迫自費購買三角錐用來阻止隨意停車。

除此之外，還有居民反映，清晨5、6點的時候，就有外國觀光客來拍照，但因為「富士山夢之大橋」需要有人在行人天橋下方拍照，被拍攝者則在橋上，使得雙方聲音會非常大聲，進而滋擾周邊居民安寧。

不僅如此，亂丟垃圾的問題也在這裡發生。富士市議員植松光德在「富士山夢之大橋」附近就撿到了大量的垃圾，就連橋上車道分隔區域也有垃圾，其中甚至有便當盒。由於不少遊客還會長時間停留在附近等待富士山從雲中出現，讓當地居民也十分困擾，更擔心會不會成為第二個「河口湖LAWSON」。


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