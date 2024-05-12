不只河口湖！遊客衝「富士山夢之大橋」搶拍照　闖車道等亂象頻傳

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「富士山夢之大橋」大約從去年12月左右起，吸引愈來愈多遊客到訪。有來自法國的觀光客透露，自己是在社群平台上看見影片才知道這個地方；更有韓國觀光客大讚，「這是一定要來拍照的一個景點。」
但隨著外國遊客越來越多，也出現了許多亂象。有遊客為了拍攝美景，直接走進大橋的車道內，甚至在橋中央的雙向車道分隔區域停留取景，看上去十分危險。《全日本新聞》在本月5日時前往當地，還看到有警察趕到現場驅趕跨越至車道、分隔區域的遊客。
還有駕駛提供行車記錄器的影片，畫面中可以看到，有四個人就站在車道旁，距離行進中的車子非常的近，還有人在橋上違規停車，不僅危險也對交通造成問題。
另外，附近的居民也紛紛抱怨，由於許多人都是租借汽車前往當地，其中多數不是日本人，有人就直接把車子停到當地民宅的範圍內。
由於「富士山夢之大橋」附近的地區其實並不是觀光區域，因此停車場也很少，觀光客為了圖方便，便違法停車，使得當地居民被迫自費購買三角錐用來阻止隨意停車。
除此之外，還有居民反映，清晨5、6點的時候，就有外國觀光客來拍照，但因為「富士山夢之大橋」需要有人在行人天橋下方拍照，被拍攝者則在橋上，使得雙方聲音會非常大聲，進而滋擾周邊居民安寧。
不僅如此，亂丟垃圾的問題也在這裡發生。富士市議員植松光德在「富士山夢之大橋」附近就撿到了大量的垃圾，就連橋上車道分隔區域也有垃圾，其中甚至有便當盒。由於不少遊客還會長時間停留在附近等待富士山從雲中出現，讓當地居民也十分困擾，更擔心會不會成為第二個「河口湖LAWSON」。