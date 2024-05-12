免追垃圾車！環境部再砸近600億元　11縣市垃圾定時定點收運

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，環管署指出，沿街收運因清運點數量多且間距短，大多數收運車輛隨車隊員為避免頻繁上下駕駛艙而影響清運效率，多以站立於車後踏板或後車廂內進行作業，增加發生墜（滾）落事件的風險。定時定點垃圾收運方式，可減少清潔隊員站立車尾及頻繁上下車的情形，目前全國定時定點收運線已達579條。
為增進各地方環保機關垃圾收運實務運作經驗交流，鼓勵地方政府在既有收運垃圾的線路下，逐步推廣調整垃圾定時定點收運。環管署於113年5月10日辦理垃圾定時定點與專區收運試辦觀摩會，邀請各地方政府環保機關清潔隊及全國環保公務機關總工會參與，並請臺北市環保局及宜蘭縣羅東鎮清潔隊分享定時定點收運經驗。
環管署表示，定時定點垃圾收運模式早已是台北市民眾日常生活的一部分，每點收運短則5到10分鐘，長則30分鐘以上，使清潔隊員垃圾收運有充分時間，民眾丟垃圾不追趕；宜蘭縣羅東鎮定時定點收運垃圾同時，結合資源回收教育宣導，資源回收變賣價成長20%，110個定點減少清潔隊員車斗站立時間每條約50到81分鐘。
環管署強調，推動垃圾定時定點收運除了可提供民眾有別於傳統倒垃圾方式，讓民眾不必再追垃圾車跑，同時兼顧民眾及清潔隊員的安全，共創雙贏。
環管署也呼籲，請民眾確實配合垃圾分類回收排出規定，例如鋰電池、行動電源及高壓氣瓶（如卡式爐瓦斯罐）等物品如投入垃圾車易造成起火、爆炸，應勿混入垃圾中，應將高壓氣瓶內可燃性氣體或液體排空，再妥善交付給資源回收車，讓清潔隊員都能工作平安，能在工作崗位上持續為大家服務，維護清潔家園。