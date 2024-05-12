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分手後毀滅式爆料羅志祥！周揚青單身3年認了「我有想過要結婚」

▲周揚青（左）2020年與羅志祥（右）分手，在節目《乘風2024》上承認自己曾經有想過要結婚。（圖／翻攝自周揚青微博、羅志祥臉書）
▲周揚青（左）2020年與羅志祥（右）分手，在節目《乘風2024》上承認自己曾經有想過要結婚。（圖／翻攝自周揚青微博、羅志祥臉書）

記者張一笙／綜合報導

周揚青過去與羅志祥相戀9年，未料分手時「多人運動」的毀滅性爆料，重創羅志祥演藝形象。近日，周揚青參加中國實境選秀節目《乘風2024》，在與隊員們聊天談到感情時，被問到是否曾想結婚，周揚青坦言：「我有想過要結婚！」

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▲周揚青（左後）在節目中，跟隊友坦言自己曾經想結婚。（圖／翻攝自微博）
▲周揚青（左）在節目中跟隊友坦言自己曾經想結婚。（圖／翻攝自微博）
周揚青近日參加中國節目《乘風2024》時，被來自號稱「泰國第一神顏」的黛薇卡・霍內（Mai）問到是否有男友，周揚青誠實地表示自己目前已經單身3年，現在也不需要男友，想要專注在演藝工作上。

一旁的參賽者楊謹華接著詢問周揚青：「沒有想過要結婚嗎？」周揚青坦言：「我有想過要結婚！但是就是沒有結，沒有結就過去了，過了那個時間就再也不想結了。」

▲周揚青
▲周揚青過了想婚的階段就不結了，目前專注在工作上。（圖／翻攝自周揚青微博）
周揚青表示，結婚並不是戀愛與互動的最後一站，她十分喜歡現階段的自己，更發現自己在工作時，比過往在談戀愛的時候更加快樂。周揚青也在節目上的初舞台演唱改編張震嶽的〈愛的初體驗〉，在Rap中加上「頻繁、被渣、愛情、不能查」等句子，被不少粉絲懷疑她疑似在Diss前男友羅志祥。

▲周揚青在《乘風破浪2024》初舞台表演時改編張震嶽的〈愛的初體驗〉，在RAP中加入的歌詞，讓不少粉絲認為她在Diss前男友羅志祥。（圖／翻攝自芒果TV YouTube）
▲周揚青在《乘風2024》初舞台表演時改編張震嶽的〈愛的初體驗〉，在RAP中加入的歌詞，讓不少粉絲認為她在Diss前男友羅志祥。（圖／翻攝自乘風2024 Ride the Wind YouTube）
周揚青2011年與羅志祥相戀，在相戀以前，周揚青就是羅志祥的忠實歌迷。2014年周揚青與羅志祥的戀情被粉絲們曝光在網路上，2人隨即認愛，時常在社群平台上大秀恩愛。2020年周揚青突然宣布與羅志祥分手，並且在網路上爆料羅志祥出軌、多人運動、私生活混亂，重創羅志祥演藝事業。

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