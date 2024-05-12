吳慷仁母親節視訊！親媽遭亂塗鴉撞臉草間彌生 他笑認：有點像餒
今（12）日是一年一度的母親節，金馬影帝吳慷仁在臉書上罕見曬出媽媽照片，只見他曬出與媽媽視訊通話的截圖，並用畫筆擋住媽媽的素顏表示：「絕對不讓您素顏曝光。」有粉絲笑稱吳慷仁將媽媽塗成這樣，似乎撞臉日本知名藝術家草間彌生，沒想到吳慷仁竟回覆：「這樣說起來…有點像餒！」有趣互動讓不少粉絲都笑翻。
記者張一笙／綜合報導
吳慷仁選擇在母親節當天曬出與媽媽的視訊畫面，為了保護媽媽的素顏，吳慷仁也特別為照片加工，不但將媽媽的頭髮塗成金色，還畫上黑色粗眉毛及粉色腮紅。吳慷仁畫完後先發文向媽媽獻上祝福：「羅女士，母親節快樂！」接著話鋒一轉：「您兒子對P圖的理解已竭盡全力，絕對不讓您素顏曝光！」他還強調：「重點要有眉毛。」
吳慷仁從小父母離異，自小與母親在高雄長大，因此跟媽媽的感情十分深厚。有粉絲看到吳慷仁惡搞媽媽的照片後表示：「這是草間彌生風格嗎？」吳慷仁見狀思索片刻也回應：「這樣說起來，有點像餒！」
不少粉絲也發現，金馬影帝吳慷仁的專長明顯是演戲，而不是畫畫，紛紛留言「我覺得你也是有可能創下母親節被揍的紀錄」、「影帝P圖功力與演技成反比，是幼兒園等級」、「慷仁的痣真是羅媽媽出品耶」、「那個是瘀青還是紫色眼影」、「吳媽媽看到的話應該是笑著瞪你」。
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