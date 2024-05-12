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蘋果新iPad Pro傳6月在台開賣　新機怎麼選？科技達人揭「1關鍵」

▲蘋果發表新款iPad Pro 和iPad Air，該怎麼挑選？3C達人廖阿輝認為「晶片是最大差異」，是否有大量專業、工作需求會是購買的考量點。（示意圖，圖／美聯社／達志影像）
▲蘋果發表新款iPad Pro 和iPad Air，該怎麼挑選？3C達人廖阿輝認為「晶片是最大差異」，是否有大量專業、工作需求會是購買的考量點。（示意圖，圖／美聯社／達志影像）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果日前發表新款iPad Pro M4版和iPad Air M2版，同步有Apple Pencil Pro加入，已經開賣的iPad 10 則順勢降價3000元，小尺寸的iPad mini則沒有新機。蘋果平板全系列包含iPad Pro、iPad Air、iPad、iPad mini今年應該怎麼挑？科技YouTuber Tim哥和廖阿輝一次說明白，兩人也推測，預測台灣應該今年6月才會上市。

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日前風光亮相的iPad Pro M4和iPad Air M2版，分別推出11吋和13吋螢幕，該如何選擇？一般用戶應該霧煞煞，但廖阿輝卻認為「今年其實超好選！」選擇的主要考量點「晶片是最大差異」。Tim哥和廖阿輝兩人表示，以往對於重度遊戲玩家來說，會推薦用12.9吋的大螢幕來提高玩遊戲的爽度，今年Air 就有大家敲網很久的13吋大螢幕。

▲新iPad 怎麼挑選？專家報你知。（圖／翻攝YouTube）
▲新iPad 怎麼挑選？專家報你知。（圖／翻攝YouTube）
🟡 iPad Air

今年iPad Air下放很多功能，可以用更少的運算購入大螢幕，拿來外接螢幕或是直接打Game都很適合，廖阿輝認為，不需要剪片也不需非常高的效能，買Pro反而有點浪費，在預算考量之下，且平常休閒的比例偏高，工作專業用途的比例偏低的使用環境下，iPad Air會是個好選擇，達人也認為，Air今年功能非常強，甚至跟過去的Pro比其實沒有差別太大。

▲iPad Air M2版。（圖／官方提供）
▲iPad Air M2版 提供11吋和13吋版本。（圖／官方提供）
🟡 iPad Pro

預算夠再加上有高度專業工作需求，可以直上iPad Pro。今年 iPad Pro其實沒有配置超廣角鏡頭，Tim哥認為，可以從兩個層面思考，超廣角在平板上的使用比例可能不太高，另外就是成本上的考量。M4晶片的iPad Pro在官方的示範影片裡可以當然成導播機，一次串接4台iPhone，等於把iPhone當成無線鏡頭，勢必提升直播、拍攝上的便利性，再加上使用OLED最強螢幕，整體功能非常強大。此外，ProMotion 則依舊只有Pro才有，達人認為工程師、設計師、文字工作者在專業取向之下可以優先考慮。

▲iPad Pro M4版5大之最，一張圖報你知。（圖／NOWnews社群中心製）
▲iPad Pro M4版5項之最，一張圖報你知。（圖／NOWnews社群中心製）
🟡 iPad 10

發表會時，官方就公布iPad 10同步降價，台灣降價金額為3000元。廖阿輝認為「蘋果非常聰明，產品定位比以前更加明確。」iPad 系列本來就是主打教育市場，價格便宜支援Apple Pencil，對於學生製作筆記、上網課來說都很方便。

▲iPad 10、iPad 9和iPad Air 5降價一張圖一次看完。（圖／NOWnews社群中心製）
▲iPad 10、iPad 9和iPad Air 5降價一張圖一次看完。（圖／NOWnews社群中心製）
🟡iPad mini

今年應該沒有推出新機的打算，兩位達人認為，如果今年想買小螢幕的平板，可以不用等，直接買了。


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