蔡依珊慶祝母親節！一張家庭私照洩小時候長相 被讚天然大正妹
44歲紅豆食府千金、名媛蔡依珊五官精緻，擁有大家風範，除了長期致力公益，也是食品品牌創辦人暨創意總監，公眾形象優質。昨（11）日蔡依珊公開一張家庭舊照，提前與大家過母親節，而她小時候的模樣曝光，網友忍不住讚嘆：「小時候就是美人了！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡依珊在IG上傳泛黃相片，媽媽蔡陳娟娟摟著她和哥哥蔡篤清，可見蔡依珊遺傳母親的好基因，3歲的她就有一雙如銅鈴般的大眼，長相明眸皓齒，相當惹人憐愛。蔡依珊透露，照片中的她正期待著桌上的紅葉蛋糕，而媽媽多年來沒有太多改變，「還是保持一樣的少女情懷和甜蜜笑容，母親節快樂，謝謝您，我愛您！」
貼文一發出，親友和網友驚嘆：「從小美到大」、「從小就漂亮耶」、「眼睛大大圓圓的，好可愛」、「金古錐」、「小時候就是個美人胚」、「全家都好漂亮」、「母親節快樂，有母就是福！」有人留言：「願妳真的幸福快樂！」蔡依珊回覆：「願我們都幸福快樂！」
去年農曆年，蔡依珊分享回娘家探望蔡家兩老的合照，她在C位掌鏡，爸爸蔡綠峰、媽媽蔡陳娟娟依偎在愛女兩旁，畫面溫馨，而紅豆食府董事長、人稱「娟董」的蔡陳娟娟，年過60歲保養得宜，令人羨慕母女倆的駐顏功力。
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