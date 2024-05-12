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老機車騎20年操不壞！新車動不動修翻天　內行曝主因：時代進步了

▲台灣擁有「機車王國」的別稱，截至2024年3月底，台灣機車總數量已經來到1456萬多輛。（圖／翻攝自國家地理網站）
▲台灣擁有「機車王國」的別稱，截至2024年3月底，台灣機車總數量已經來到1456萬多輛。（圖／翻攝自國家地理網站）

記者潘毅／綜合報導

台灣擁有「機車王國」的別稱，更有一張台北橋「機車瀑布」的照片紅遍國際，截至2024年3月底，台灣機車總數量已經來到1456萬多輛，且數量還在持續增長。近期就有位騎士分享，「自己的GTR 125已經騎乘20多個年頭，仍決定繼續騎下去」，也讓其他感慨，近年新車「耐用度大減」，不禁好奇其中差異在哪？對此，也有行家解答「時代進步也有所取捨」。

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一位鄉民日前在論壇上發起討論「陪伴各位最久的機車是哪台？」並提到自己目前騎著20年前出廠的山葉GTR 125，「車子服役至今，有滿滿的回憶跟深厚的感情，就算故障還是會想修，捨不得它進入報廢場。」

▲彰化縣目前仍有四行程機車街頭趴趴走，且不乏車齡超過20年以上的老機車，彰化縣環保局鼓勵民眾汰換逾20年車齡的四行程機車，每台補助1500元。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.07）
▲目前仍有許多車齡超過20年以上的老機車，在台灣路上行駛。（示意圖／NOWnews資料照）
討論文曝光後，也讓許多騎士紛紛加入討論「豪邁當年被納莉水淹過，修一修居然沒事」、「我的光陽豪漢125也要30年了」、「勁戰1代，到現在頭好壯壯」、「光陽G4，現在超後悔報廢的，現在搞不好都還能騎」、「現在路上依然一堆老迪爵，不只情懷，還真的耐操」、「現在機車看很多年輕的朋友買的都不到兩三年就吃機油、熄火」。

此外，這話題也讓部分網友萌生疑惑「為什麼近幾年出品的新款車輛動不動就這裡壞、那邊要修？完全不像10多年前的老化油車一樣耐操呢？」

▲這次事件不但讓許多上班族哀怨因此遲到，也有路權團體無奈發出台北橋上橋的景象，認為「正常腦袋都會認為，幹嘛要車種分流」。（圖／取自Owl貓頭鷹交通書臉書）
▲台灣機車數量驚人，連接雙北的要道「台北橋」，只要出現號誌故障或車禍，就會出現驚人塞車車陣。（示意圖／取自Owl貓頭鷹交通書臉書）
對此也有行家紛紛跳出解釋「以前零件公差容忍度大阿，現在機車公差容忍度小，一旦超出容忍範圍就是出問題，但光看量產車的活塞頭，就會感覺時代在進步」、「越精密的東西越容易壞」、「老車對零件的容忍值比較高，欠保養也還能動，新車零件精度比較好但太依賴電系跟保養」、「老車精密度不高，零件容錯率高，也造就低故障，車輛壽命長更為耐用。」

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