老機車騎20年操不壞！新車動不動修翻天 內行曝主因：時代進步了
台灣擁有「機車王國」的別稱，更有一張台北橋「機車瀑布」的照片紅遍國際，截至2024年3月底，台灣機車總數量已經來到1456萬多輛，且數量還在持續增長。近期就有位騎士分享，「自己的GTR 125已經騎乘20多個年頭，仍決定繼續騎下去」，也讓其他感慨，近年新車「耐用度大減」，不禁好奇其中差異在哪？對此，也有行家解答「時代進步也有所取捨」。
記者潘毅／綜合報導
一位鄉民日前在論壇上發起討論「陪伴各位最久的機車是哪台？」並提到自己目前騎著20年前出廠的山葉GTR 125，「車子服役至今，有滿滿的回憶跟深厚的感情，就算故障還是會想修，捨不得它進入報廢場。」
討論文曝光後，也讓許多騎士紛紛加入討論「豪邁當年被納莉水淹過，修一修居然沒事」、「我的光陽豪漢125也要30年了」、「勁戰1代，到現在頭好壯壯」、「光陽G4，現在超後悔報廢的，現在搞不好都還能騎」、「現在路上依然一堆老迪爵，不只情懷，還真的耐操」、「現在機車看很多年輕的朋友買的都不到兩三年就吃機油、熄火」。
此外，這話題也讓部分網友萌生疑惑「為什麼近幾年出品的新款車輛動不動就這裡壞、那邊要修？完全不像10多年前的老化油車一樣耐操呢？」
對此也有行家紛紛跳出解釋「以前零件公差容忍度大阿，現在機車公差容忍度小，一旦超出容忍範圍就是出問題，但光看量產車的活塞頭，就會感覺時代在進步」、「越精密的東西越容易壞」、「老車對零件的容忍值比較高，欠保養也還能動，新車零件精度比較好但太依賴電系跟保養」、「老車精密度不高，零件容錯率高，也造就低故障，車輛壽命長更為耐用。」