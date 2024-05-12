最強磁暴！搭郵輪賞冰川極光正夯 台灣直飛西雅圖免轉機、免簽證
20年來最強地球磁暴致全球各地極光大爆發，搭郵輪坐擁全景無邊際陽台獨享壯麗冰川賞極光正夯，2024全新「NOTHING COMES CLOSE」品牌形象的名人郵輪，推薦台灣民眾最愛的阿拉斯加航線，搭配台灣出發4間航空直飛西雅圖「免轉機」、台灣護照入境美國「免簽證」的優勢，玩起來爽度與深度都更棒。
記者蕭涵云/綜合報導
榮獲多項國際大獎肯定的「名人郵輪」隸屬全球第二大郵輪集團「皇家加勒比集團」，船隊目前已有17艘郵輪規模、航線遍及全球七大洲，涵蓋義大利、冰島、挪威、加勒比海和澳洲等300多個目的地；2024全新釋出「NOTHING COMES CLOSE」品牌形象，讓人耳目一新。亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟自豪：「名人郵輪不只保有小型郵輪貼心周到的細緻服務，同時提供大型郵輪精彩豐富的休閒娛樂」。
名人郵輪看好環球郵輪熱潮，為原本就深受台灣旅客喜愛數十年的阿拉斯加航線，2024年將大動作一次調派旗下三個系列的代表郵輪，提供西雅圖、溫哥華等北美出發，多達5條獨特路線將近60個阿拉斯加航程，首度派出頂級系列名人愛極號、名人極致號和名人尖峰號，分別從美國西雅圖、加拿大溫哥華和阿拉斯加史華德出發，沿途造訪「鮭魚之城」克奇坎、阿拉斯加首都朱諾和全美最大冰川之一的道斯冰川等地，將可帶領旅客近距離體驗震撼感官的冰川之旅。
《富比士旅遊指南》推薦的「名人愛極號」，受封四星級海上度假勝地之一。船上獨特設計了懸掛在船側的「神奇魔毯Magic Carpet」移動平台，乍看是懸浮在海上的船艙，其實秒變升降觀景台，方便成為戶外甲板、泳池區、或無邊際海景餐廳和接駁船聯通道等不同功能；船上還有無邊際露台客房搭配重新設計的露台泳池甲板，提供乘客更廣闊景觀，主推北美最大冰川之一的「道斯冰川」行程。
而主打摩登現代住房的「名人極致號」，擁有水療AquaClass艙房，可獨享於Blu餐廳的健康養身餐點，及奢華度假取向的專屬餐廳米其林菜單極致禮遇，除了遊歷道斯冰川，還能造訪持續增厚、可每15分鐘親見冰川崩落的「哈伯德冰川」；擁有空中庭園、日光浴甲板、戶外電影、劇院、水療及健身中心的「名人尖峰號」，還搭配豐富烹飪課程、射箭和劇場表演等家庭娛樂活動，則主推阿拉斯加航程。
內行推薦台灣民眾可搭配8月起將有4間台灣出發航空直飛西雅圖「免轉機」，每週提供25個航班選擇，並擁有台灣護照入境美國「免簽證」的優勢，玩起來爽度與深度都更棒，可在AsiaYo、可樂旅遊、KKday、雄獅旅遊與喜泰旅行社等處瞭解更多資訊。
而雄獅旅遊也觀察到暑假旅遊趨勢，以東南亞、郵輪買氣最旺，業者分享，郵輪旅遊商品因價格漲幅有限，台灣出發的航次與去年相比僅上漲約5%，且全包式的懶人度假方式相當適合全家大小一同出遊，成為今年歡度暑假熱門首選。雄獅旅遊獨家引進的「NCL挪威郵輪奮進號」，即將迎接首航台灣，自6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次，前往澎湖、日本、韓國、香港，每人最低價11940元起，指定航次再享同房第三、第四人0元優惠。