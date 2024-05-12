膚白大眼是基本！脫北者媒體揭金正恩「歡樂組」選妃5項標準
知名脫北女孩朴研美（Yeonmi Park）日前透過YouTube頻道爆料，聲稱北韓最高領導人金正恩，每年會挑出25名年輕貌美的處女，選入俗稱「歡樂組」的地下後宮，底下官員也會深入高中和大學替金正恩搜刮漂亮女學生，脫北者媒體也跟進稱，金正恩歡樂組選妃共有5項標準。
國際中心顏得智／綜合報導
朴研美指出，金正恩的歡樂組又分為三組，第一組專門提供高官和領導人按摩服務，第二組鑽研歌舞娛樂金正恩等高層，第三組女孩則是和金正恩或其他高層發生性關係。
脫北者媒體《每日北韓》(Daily NK)日版總編高英起近日跟進朴研美的說法撰文透露，金正恩的歡樂組成員至少須符合五項條件，包含皮膚白皙、眼睛大、臉蛋稍長、未滿20歲且未婚的女性。
高英起指出，北韓全國13個道、特別市、直轄市的黨委員會組織指導部，都有設立稱為「6課」的單位，主要負責選拔與管理金正恩的貼身工作人員，歡樂組也在其中。
根據自由亞洲電台（RFA）4月底報導，北韓咸鏡南道各市與各郡的朝鮮勞動黨委員會，最近正積極挑選當地女性，基本挑選門檻就是「皮膚白皙、眼睛大、臉蛋稍長且未滿20歲的未婚女性」。北韓中央每年也會針對職業、教育程度、身高體重與臉型來挑選。