一週天氣出爐！鋒面、冷空氣接力殺到　一圖看「氣溫、下雨熱區」

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中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今天各地普遍多雲到晴，中南部近山區有較極端的高溫，台南的攝氏35.9度是今天最高溫，下半天鋒面不斷接近，明日鋒面通過，白天台灣各地都有「局部短暫陣雨」或「雷雨」，晚上東半部地區及西半部山區有「局部短暫陣雨」。
氣溫部分，在鋒面通過後，東北季風增強導致氣溫下降，明天北部攝氏20至25度，中部攝氏22至30度，南部攝氏24至31度，東部攝氏22至25度。
週二起降雨趨緩 週五留意早晚低溫
黃恩鴻說明，受到東北季風影響，週二至週五清晨，北台灣低溫普遍只有攝氏20度左右，且因輻射冷卻影響，北部局部低區的溫度，更只剩下攝氏16至18度，白天則因太陽升起後的增溫，溫度可以回到攝氏28至30度，因此早晚溫差大，要多留意穿搭。
降雨部分，從週二開始，台灣各地水氣偏少，整體降雨趨緩，週二到週五吹東北風，僅剩東半部及西半部山區有「零星降雨」，其它地區白天大致多雲到晴，午後山區可正「有局部雷陣雨」。
此外，針對近期可能生成的「今年首號颱風」，黃恩鴻提及，菲律賓東南方目前正有熱帶擾動和低壓發展，但距離台灣非常遙遠、整體環境也較不利發展，因此各國模式未來的發展預估變化很大，未來是否直接或間接影響台灣，氣象署將持續觀察。