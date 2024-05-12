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一週天氣出爐！鋒面、冷空氣接力殺到　一圖看「氣溫、下雨熱區」

▲未來一週有鋒面、冷空氣影響台灣天氣，降雨週二會趨緩，不過到週五前，北台灣低溫偏涼、溫差極大。（圖／記者葉政勳攝）
▲未來一週有鋒面、冷空氣影響台灣天氣，降雨週二會趨緩，不過到週五前，北台灣低溫偏涼、溫差極大。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

台灣未來一週天氣各地「水氣偏少」，僅週一（5/13）有較明顯雨勢，清晨則因「東北季風」和「輻射冷卻」影響，在北台灣會有較低氣溫，早晚低溫僅有攝氏16至18度，中央氣象署提醒，明天全台都有「局部短暫陣雨」或「雷雨」的機率，外出建議攜帶雨具以備不時之需。

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明天天氣受鋒面影響　全台有雨下半天趨緩

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今天各地普遍多雲到晴，中南部近山區有較極端的高溫，台南的攝氏35.9度是今天最高溫，下半天鋒面不斷接近，明日鋒面通過，白天台灣各地都有「局部短暫陣雨」或「雷雨」，晚上東半部地區及西半部山區有「局部短暫陣雨」。

氣溫部分，在鋒面通過後，東北季風增強導致氣溫下降，明天北部攝氏20至25度，中部攝氏22至30度，南部攝氏24至31度，東部攝氏22至25度。

▲台灣未來一週天氣，各地「水氣偏少」，僅週一（5/13）有較明顯雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲台灣未來一週天氣，各地「水氣偏少」，僅週一（5/13）有較明顯雨勢。（圖／中央氣象署提供）
週二起降雨趨緩　週五留意早晚低溫

黃恩鴻說明，受到東北季風影響，週二至週五清晨，北台灣低溫普遍只有攝氏20度左右，且因輻射冷卻影響，北部局部低區的溫度，更只剩下攝氏16至18度，白天則因太陽升起後的增溫，溫度可以回到攝氏28至30度，因此早晚溫差大，要多留意穿搭。

降雨部分，從週二開始，台灣各地水氣偏少，整體降雨趨緩，週二到週五吹東北風，僅剩東半部及西半部山區有「零星降雨」，其它地區白天大致多雲到晴，午後山區可正「有局部雷陣雨」。

此外，針對近期可能生成的「今年首號颱風」，黃恩鴻提及，菲律賓東南方目前正有熱帶擾動和低壓發展，但距離台灣非常遙遠、整體環境也較不利發展，因此各國模式未來的發展預估變化很大，未來是否直接或間接影響台灣，氣象署將持續觀察。

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