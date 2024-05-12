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扭蛋包牌沒看到大獎超玄！店家秒認「沒放進去」：抽走就沒人玩了

▲近期有民眾前往西門知名的日式賣場，參加情趣用品廠商的扭蛋活動，沒想到「很玄」的事情發生了。（圖／當事人授權使用）
▲近期有民眾前往西門知名的日式賣場，參加情趣用品廠商的扭蛋活動，沒想到「很玄」的事情發生了。（圖／當事人授權使用）

記者潘毅／綜合報導

有點玄事件再度上演！近期有民眾前往西門知名的日式賣場參加情趣用品廠商的扭蛋活動，眼見大獎未送出，又只剩下6顆，便打算「包牌」，將大獎帶回家，沒想到「很玄」的事情發生了，因為剩下六顆蛋裡，竟沒有一顆是大獎，事後店家更承認「沒放進去」，完整遭遇引爆熱議。

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當事人在臉書發文提到，與朋友們昨（11）日晚間到了西門町的日式賣場逛逛，突然看到情趣用品區的扭蛋大獎還未被抽走，於是先試試手氣轉了3、4個，但都只出小獎，一行人逛了一圈又回到扭蛋機旁，看到裡面剩下6顆，大獎也還沒開出，於是直接包了最後的6顆，總價1200元，「結果就是，沒有，轉出來的6顆，沒有一個是獎品單上剩的大獎ORB」。

▲當事人直接包了最後的6顆，清空扭蛋機，卻沒看到最終大獎。（圖／當事人授權使用）
▲當事人直接包了最後的6顆，清空扭蛋機，卻沒看到最終大獎。（圖／當事人授權使用）
「很玄的事情發生了！」在扭蛋全空後沒開出大獎，讓在場所有人包含店員也都十分傻眼，後者也急忙call給主管反應狀況，結果就在這段期間「店員從後面拿出了大獎那顆扭蛋」，讓一行人恍然大悟「從頭到尾就沒有把大獎擺進去。」

此時顧客們也開始追問店員「情況到底是怎樣？」從店員轉述主管的說法則是「如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了。」這樣的說法讓當事人無法接受「大獎本來就在裡面不是扭蛋機本來的玩法嗎？」不久後經理也抵達現場出面道歉，聲稱因為疏失搞錯了獎單，並拿出獎單證明真的有大獎，因為原PO抽完剩下的扭蛋，所以大獎是他們的，但是要「再花兩顆扭蛋的錢，才能把大獎（ORB）跟最後獎（FILP0）帶回家」。

這樣的結局當事人更傻眼，「大獎本來就該在那6顆扭蛋裡面，如今卻要花更多的錢才能拿到，而且連最後獎都要花錢。」經理則辯稱只收到99顆扭蛋殼，而板子上寫著100顆扭蛋是廠商寫錯，「然後，把板子上的其中一個數字擅自用原子筆改掉了」，在溝通的過程中，經理說詞一直反覆，甚至還說「這你們的權利，400元帶走，你們到底要不要？」

直到最後店長出面，並表示不需要多付任何費用，把大獎直接給原PO，現場氣氛才緩和下來、事件暫告一段落，當事人最後也感慨：「那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是店家的疏失，還是廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...而兩個大獎原本是不是真的要跟抽到的人收錢，這我也不了解」。

▲消息曝光後，也讓大批網友湧入情趣用品品牌臉書詢問情況，對此，TENGA Taiwan也做出初步回應。（圖／翻攝TENGA Taiwan臉書）
▲消息曝光後，也讓大批網友湧入情趣用品品牌臉書詢問情況，對此，TENGA Taiwan也做出初步回應。（圖／翻攝TENGA Taiwan臉書）
消息曝光後，也讓大批網友湧入情趣用品品牌臉書詢問情況，對此，TENGA Taiwan小編也在留言處回應「對於大家在留言提出的問題，目前了解的是，公司目前已經緊急與DONKI瞭解內部相關狀況及確認實情當中，對於造成大家困擾深感抱歉，在確認相關細節及事實狀況之後，會再依法律途徑做適當處置，謝謝」。

本文獲得當事人授權引用。

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