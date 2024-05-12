林俊傑演唱會出包！花4500連螢幕都看不到 粉絲狂怒大喊：退票
金曲歌王林俊傑出道以來擁有無數經典好歌，現場演唱的超強實力，被粉絲們封為「行走的CD」，也讓他的演唱會門票一票難求。近日，林俊傑在中國舉辦巡迴演唱會，昨（11）日在濟南站開場前，竟發生現場觀眾大喊「退票」的騷動。有粉絲氣憤地表示自己花了980元人民幣（約台幣4500元），到現場卻發現自己的視野超差，不僅看不到林俊傑本人，就連舞台旁的大螢幕也看不清楚。
記者張一笙／綜合報導
中國媒體《濟南時報》報導，有粉絲表示自己花了980元人民幣，結果不但看不到舞台，就連大螢幕也看不到，視線完全受阻，讓他氣得在開場前就大喊要主辦單位「退票」。《濟南時報》也訪問到投訴者，該名粉絲表示當下有找工作人員反應，但直到演唱會結束都沒獲得解決方案。
然而，有同區的粉絲在微博上表示，該名粉絲反應當下，主辦方就有承諾要退票，然而該名粉絲卻暴怒選擇不退，才讓工作人員表示：「你們不退票就老老實實坐下看。」後排的粉絲也發文表示：「站欄杆看是什麼意思？把我們的視野都擋住了！歌詞完全看不到，拍照只能拍到你們的腦袋！」
不少網友在《濟南時報》微博底下留言表示：「看到座位圖這麼不合理，劃分該區為980的時候就應該做好心理準備」、「主辦方問題，視角不好就不應該出位置」，然而，風向不完全站在爆料粉絲這邊。
也有另一派聲音表示，「支持合理維權，但是不支持在演唱會現場大喊大叫，很不尊重歌手和其他觀眾」、「開場很久後還在繼續這種行為，嚴重影響了其他觀眾觀感，也極度不尊重林俊傑！到底是真的想維權，還是蓄意擾亂現場秩序、尋釁滋事？」、「去找主辦方，不要對歌手喊」。
林俊傑今日下午也曬出與媽媽的合影，並且寫下：「祝大家母親節快樂！」並且表示：「只要有你們的地方，就有溫暖與快樂！JJ20濟南站，今晚Day 2，準備好了嗎？」
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