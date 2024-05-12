巴黎奧運羽球參賽名單出爐！戴資穎4度參賽　麟洋配挑戰衛冕金牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
巴黎奧運男單第一種子是世界球王「安賽龍」Viktor Axelsen，我國一哥周天成則是第14種子；女單方面，前4分別是安洗瑩、陳雨菲、山口茜、馬琳（Carolina Marin），第5是戴資穎；男雙第一是中國大陸組合王昶／梁偉鏗，李洋／王齊麟第9種子；女雙中國的陳清晨／賈一凡第一種子，我國無人參加；混雙中國鄭思維／黃雅瓊第一種子，台灣李佳馨／葉宏蔚第11種子。
這次奧運羽球參賽選手名單，包括166 個例行名額（83 名男性運動員和83名女性運動員）、國際奧委會三方委員會提供的3個一般名額（2名男性和１名女性），以及國際奧委會給難民奧運代表隊中伊朗女子球員Dorsa Yavarivafa的一個額外名額。
由於這次法國運動員已經按照排名獲得參賽資格，因此巴黎奧運羽球項目並沒有多給東道主名額，這些名額（1男1女）已重新分配給其他符合資格的運動員。
戴資穎生涯第4次參賽 3羽協首次派員參賽
西班牙選手Pablo Abian和瓜地馬拉選手Kevin Cordon皆平賽史紀錄的第5次獲得奧運會參賽資格，追平波蘭選手Robert Mateusiak和泰國選手Boonsak Ponsana保持得最多參賽紀錄。而4次參賽的選手中，我國的戴資穎、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、加拿大李文珊、比利時譚蓮妮等4名女單球員都是第4次參賽，另外香港混雙老將謝影雪，以及以色列男單選手Misha Zilberman也是第4次參加。
這一次巴黎奧運，也將是薩爾瓦多、哈薩克和尼泊爾3國羽球協會首次有球員代表出賽，他們分別是由Uriel Francisco Canjura Artiga,、Dmitriy Panarin、Prince Dahal獲得男單資格。
除了已經退役的中國選手王懿律（混雙）和印尼老將Greysia Polii （女雙）之外，2020東京奧運會的所有金牌得主都已經獲得巴黎奧運資格：安賽龍（丹麥）、陳雨菲（中國）、李洋/王齊麟（中華 臺北)，Apriyani Rahayu與Siti Fadia Silva Ramadhanti參加女雙，而黃東萍和馮彥哲參加混雙。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁