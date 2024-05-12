賀軍翔本來要見許瑋甯　導演徐譽庭解密《不夠善良的我們》的遺憾

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劇中，Rebecca罹患乳癌後傳訊息給生命中12個男人：「你想念我的乳房嗎，它漂亮嗎？」何瑞之一開始回：「妳傳錯了。」Rebecca接著又傳：「要不要過來我一直等你的地方？」何瑞之最後回：「我很愛我老婆。」賞給舊情人一個軟釘子。
徐譽庭解祕在原始故事裡，何瑞之本來交代簡慶芬會晚一點回家，想去跟Rebecca碰面，「但是他忍住了，終究沒有去，回家後坐在何媽媽病床旁邊，周圍曬滿慶芬洗過的衣服，那時候正是慶芬因為何媽媽拉肚子崩潰的那一夜，他知道慶芬經歷多大的辛苦，他看著Rebecca的留言，再看著這個環境，剎那間才發現他愛慶芬。」
何瑞之來自單親家庭，與媽媽相依為命，在媽媽癱瘓後深深自責。徐譽庭認為，何瑞之的愛很複雜，「他對Rebecca是一種熱戀，對慶芬的愛是來自感謝，但難道感謝就不是愛嗎？我覺得何瑞之真的愛他老婆。」
林依晨示範「落淚教科書」 哭到額頭冒青筋
林依晨在戲裡有許多「哭戲教科書」，像是簡慶芬多年來一直誤會何瑞之照著前女友Rebecca口味，去買她的生日蛋糕，後來才從媽媽口中得知，何瑞之是根據簡慶芬哥哥說的小故事，專程買簡慶芬愛吃的奶油蛋糕。
那場戲林依晨要在王淑娟、藍鈞天、蔡淑臻等人面前落淚，又要拍攝各種方向，徐譽庭愧疚表示：「我一向不喜歡浪費演員情緒，但是那天真的角度太多，以致於依晨哭了6次，額頭上的青筋都冒出來，我覺得我很失誤、很自責。」
另一場林依晨外遇藍葦華的戲，她在婆婆主治醫師面前憤恨詛咒婆婆早死，嫉妒地想著如果老公娶的是Rebecca，或許不用照顧婆婆，徐譽庭說：「那顆鏡頭1次OK，很精彩。」
謝盈萱促成藍葦華演出 邱澤無緣二搭許瑋甯
談到選擇藍葦華來演林依晨的外遇對象，徐譽庭表示她在構想卡司的時候，很擔心《不夠善良的我們》是她執導的最後一部戲，「我想說有誰是再不合作恐怕就沒有機會的人，我就想到藍葦華。」她請謝盈萱幫忙牽線，謝盈萱聽了也說：「他一定很高興。」一口答應促成這次合作。
據傳，邱澤也曾在選角名單裡，徐譽庭澄清從來沒有找過邱澤，她覺得「邱澤二搭許瑋甯」太珍貴，「我很高興他們兩個在一起這麼幸福，我知道他們要再合作，一定是選對於他們都很重要的作品，我不能搶這個（名額），要留給他們。」確實邱澤是出品方提議過的人選，但徐譽庭說：「我自始至終沒有打出這個電話。」
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