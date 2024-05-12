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貝童彤送喜帖遭曾國城開罵！誤踩1眉角　糾結3年後揭心中顧慮

▲貝童彤（右）親自送喜帖給曾國城，未料竟因為觸犯「太晚講」的眉角遭曾國城開罵。（圖／翻攝自貝童彤、曾國城臉書）
▲貝童彤（右）親自送喜帖給曾國城，未料竟因為觸犯「太晚講」的眉角遭曾國城開罵。（圖／翻攝自貝童彤、曾國城臉書）

記者張一笙／綜合報導

前「黑澀會妹妹」貝童彤在2021年3月時舉辦婚禮，當時席開32桌邀請各方親友參加。近日，貝童彤在曾國城主持的節目《女王大人》中透露，當時有親自送喜帖給曾國城，未料因為時機點太遲，竟遭曾國城開罵，對於挨罵一事她整整糾結了3年。

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▲貝童彤重現當年被曾國城開罵畫面。（圖／翻攝自《緯來綜合台》YouTube）
▲貝童彤重現當年被曾國城開罵畫面。（圖／翻攝自《緯來綜合台》YouTube）
貝童彤近日上曾國城主持的節目《女王大人》時，親自向曾國城抱怨送喜帖的時間真的很難抓，當時自己做好喜帖後，距離婚宴日期還有近半年，雖然自己很想當面送喜帖給平常十分照顧自己的曾國城，但她考慮到對方十分忙碌，太早收到可能會忘記的緣故，因此遲遲未送。

▲曾國城在節目上被貝童彤抱怨3年前送喜帖時，開罵貝童彤。（圖／翻攝自《緯來綜合台》YouTube）
▲曾國城在節目上被貝童彤抱怨3年前送喜帖時開罵。（圖／翻攝自《緯來綜合台》YouTube）
直到婚禮前一個月，貝童彤才趁工作空擋找到曾國城，並且親自將喜帖送到他手中。未料，曾國城拿到喜帖後就對她開罵：「哪有人結婚前一個月才說的！」

貝童彤回應道：「我心裡的顧慮是因為真的怕你太忙，我太早跟你說，你也會忘記！」曾國城則是反駁道：「提早講我都會到！」貝童彤也開玩笑表示：「我下一次婚禮一定會邀請你。」氣得曾國城作勢要拿一旁的桌子起來打人，現場笑成一團。

▲貝童彤開玩笑表示下次結婚會記得提早送喜帖，讓現場笑成一團。（圖／翻攝自《緯來綜合台》YouTube）
▲貝童彤開玩笑表示下次結婚會記得提早送喜帖，讓現場笑成一團。（圖／翻攝自《緯來綜合台》YouTube）
雖說如此，貝童彤的婚禮當天曾國城依舊沒有現身，因為他早就排定南下屏東的行程。不過，貝童彤也說在事後曾國城也有跟貝童彤夫妻及伴郎、伴娘們一起吃飯，還是讓她十分感動。

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