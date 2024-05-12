彰化伸港3姊弟遭撞！小姊妹陷入昏迷命危 家屬悲痛簽放棄急救
彰化伸港鄉今年2月間發生一起嚴重車禍，當時陳姓3姊弟過馬路慘遭一名無照老翁駕駛休旅車撞飛，雖就讀小學的弟弟僅受輕傷，但2名姊姊卻雙雙呈現昏迷，經彰化秀傳醫院救治，10歲姊姊昏迷指數一度回升到11，不料本月1日突然出現急性水腦症陷入昏迷，昏迷指數僅剩3，至於在彰基接受治療的妹妹則從入院至今都未甦醒，對此，家屬已悲痛簽屬放棄急救同意書。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳姓3姊弟2月22日傍晚6時許，行經建國路、美港公路三段時，在行人穿越道上遭無照駕駛的蕭姓老翁撞飛，警消趕抵時，2姊妹一度失去呼吸心跳，雖送往醫院後恢復生命跡象，但2人仍陷入昏迷，至於年紀最小的弟弟則僅有腳部受傷，後續已返家休養。
經彰化秀傳醫院全力救治， 10歲姊姊一度好轉，昏迷指數提高到11，還能看卡通、聽音樂，施行脊髓幹細胞治療也有不錯效果，但5月1日晚間姊姊卻因急性水腦症陷入重度昏迷，目前昏迷指數剩下3，仍未脫離生命危險。
至於9歲妹妹，則在彰基治療，雖生命跡象穩定，不過仍需要插管治療、昏迷指數維持3，前天已轉至漢銘基督教醫院呼吸照護病房治療；面對小姊妹的病況，家屬近日已分別替2人簽下放棄急救同意書，不過2間醫院均表示，如果家屬最後仍要求急救，院方還是會盡全力搶救。