最強Cina　最強模範母親15位原民媽媽獲獎

高雄市政府原住民事務委員會11日在林皇宮舉辦「史上最強Cina 模範母親選拔表揚暨親子最相像競賽活動」，表揚強者、強者、堅強、強勁及強壯等計15位原住民模範母親，媽媽們走星光大道入場，有子女推著輪椅與媽媽一起進場，展現溫柔堅毅的氣場與風範。還有原民媽媽帶著孩子一起變裝，組女團跳起現代流行舞蹈，大秀舞技。
記者陳美嘉／高雄報導
此次報名模範母親選拔表揚暨親子最相像競賽活動的人超過50組，經過多方討論精挑細選出15名模範母親。表揚項目有60歲以上犧牲奉獻培育兒女有成的「強者媽媽」、本身學業或事業有成且能兼顧家庭的「強力媽媽」、為家中失能者的主要照顧者，以堅韌毅力面對生活的「堅強媽媽」、熱心公益且能兼顧家庭的「強勁媽媽」，及49歲以下產4胎以上且能善盡教養責任的「強壯媽媽」。
高市府原民會主委阿布斯表示，此次模範母親擴大辦理，除了都會區之外，原區亦有原民媽媽獲獎，相信有更多充滿正能量的溫馨故事在部落和鄰里間傳為佳話，我們盡力挖掘，來鼓勵更多需要陽光和溫暖的族人。
主委阿布斯提到，高雄市原民會近期協助26原住民文化健康站的長者申請到敬老卡，為長者送上方便又實用的母親節禮物。活動周邊設有Hana耳環手作體驗、Behesai手作花體驗、Saliyo點心品嚐分享、族語連連看互動遊戲、心臟病互動體驗遊戲、行動美容院等攤位，原民會寵媽無上限，讓在場媽媽非常開心。