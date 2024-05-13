520小英卸任倒數／網軍側翼出征不斷 連賴清德都動怒
2016年大選，民進黨蔡英文勝選總統，並拿下68席立委成為國會最大黨，迎來首次完全執政，而近年來出現網軍側翼大舉出征反對者，從外交官蘇啟誠之死、到PTT貼文洗白林秉樞，被詬病是網軍治國，就連賴清德也深受其害，2019年登記黨內初選，曾向蔡英文喊話「請總統要求網軍停止攻擊我。」而網軍偏門絕非萬靈丹，仇恨值過高也重挫民進黨2022九合一大選。
記者陳威叡／台北報導
出身黨外、衝撞黨國體制的民進黨，在2016年取得完全執政，蔡英文在勝選致詞對黨內下達的第一道命令「謙卑、謙卑、再謙卑」猶然在耳，民進黨早年舉著言論自由的大旗，如今卻遭詬病為鞏固政權大肆豢養網軍，過往農委會尚未升格前，曾將1450萬元預算用於「加強農業訊息因應對策計劃」，讓在野將綠營網軍側翼稱為「1450」。
而過去從外交官蘇啟誠之死，到PTT貼文洗白林秉樞，民進黨多次被在野抨擊是「網軍治國」，過往民進黨內「英德之爭」，就連賴清德曾向蔡英文喊話希望能來場君子之爭，「請總統要求網軍停止攻擊我。」此外包括黨內同志王世堅與高嘉瑜同樣深受其害。
網軍側翼在網路上儼然成為綠營禁衛軍，發現反對者便展開出征，但終究並非萬靈丹，在2022九合一大選遭反噬，也大幅幅流失年輕人的支持，重挫選舉結果，有黨內人士不滿將敗選結果歸咎於側翼當道，讓民進黨淪為「一言堂」，只會在同溫層取暖。
民進黨過去推翻威權政府，追求人權、爭取言論自由，若默許甚至發動網軍側翼黨同伐異，攻擊政敵、異議者來達到政治目的，也讓外界不禁反思，這幾年的網路世界是「百分百的言論自由」，抑或是被限縮的自由。