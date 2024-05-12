蔡依林深夜PO超誘惑影片！大露香肩、小蠻腰 粉絲驚呼：勾人犯罪
蔡依林近日在中國舉辦巡迴演唱會「Ugly Beauty Finale」，除了在舞台上帶來精彩演出外，蔡依林也會到各個城市體驗不同文化、美食，並拍成影片做分享。近日，蔡依林在泉州舉辦演唱會，昨（11）日晚間蔡依林在她的YouTube頻道PO出超誘人的美食影片，又在片中大露香肩及蠻腰，讓不少粉絲直呼：「誘人犯罪！」
記者張一笙／綜合報導
蔡依林近年除了唱跳歌手本職外，還會化身成美食家、旅遊家，到各個城市體驗不同的文化及美食分享給粉絲們，系列影片也讓粉絲們時常在敲碗下一集，廣受粉絲們好評。昨日深夜，蔡依林分享自己上周到中國泉州巡迴演唱會的吃播影片，再度引發粉絲討論。
蔡依林在古色古香的餐廳內享用泉州特色美食，更表示該餐廳的閩南菜讓她感到十分熟悉。蔡依林每每品嚐一道菜就會發出驚呼聲，深夜PO出的吃播影片讓不少粉絲都表示：「跟著餓了起來！」
蔡依林在影片中身穿黑色一字領毛衣，搭配黑色長褲，大膽展露好身材，讓粉絲們直呼十分性感。
不少粉絲看完影片後紛紛留言表示：「全没有偶像包袱，自然不做作。」、「看靚妹吃東西就覺得什麼都很好吃。」、「謝謝分享這麼多好吃的美食！」、「這系列都好好看啊！」、「晚上放出這影片真的誘人犯罪！」
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