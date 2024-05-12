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PLG／攻城獅105：101擊敗國王！晉級季後賽「M1」　艾夫伯砍37分

▲攻城獅大將艾夫伯全場23投11中，拿下了最高的37分，幫助球隊以105：101拿下重要一勝，高機率晉級季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲攻城獅大將艾夫伯全場23投11中，拿下了最高的37分，幫助球隊以105：101拿下重要一勝，高機率晉級季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

新竹攻城獅今（12）日以105：101擊敗殘陣的新北國王，球隊將領先富邦勇士的勝差拉開到2場，取得季後賽資格的魔術數字來到「M1」，最快下周五（17日）就可以晉級。賽後攻城獅主帥密特羅維奇（Milan Mitrovic）坦言這一場比賽打得不輕鬆，國王零壓力之下命中17記三分球，而自己球隊則是後段防守專注力下滑，需要再改進。

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今天賽前，國王球團發出聲明，由於近期5日3戰賽程密集，為了保護球員，讓林書豪、林書緯、楊敬敏、李愷諺、奧帝和曼尼高都不會上場。而此6名球員，都是國王的主力球星。這對於攻城獅來說，自然是一大利多。

不過事實上攻城獅這一場比賽贏得不輕鬆，雖然靠著第二節一波31：15的猛烈攻勢，取得雙位數領先，但國王整場比賽都打得十分頑強，最終客隊也不過就小贏4分，總算是拿下這一場重要的勝利。

今天攻城獅大將艾夫伯全場23投11中，拿下了最高的37分，克拉則是斬獲25分10籃板，曾柏喻得到了18分。國王方面，老將洪志善攻下24分11助攻，米歇爾攻下23分14籃板。

密特羅維奇：後段防守專注度不夠需要加強

賽後攻城獅主帥密特羅維奇表示，這是一場艱難的勝利，第四節球隊差點就要被逆轉，原因是球隊的防守專注度下滑，這也接下來他們需要去改進的部分。

接下來只要桃園領航猿擊敗富邦勇士，攻城獅就可以晉級季後賽，密特羅維奇坦言球隊這一場壓力蠻大的，因為國王缺兵少將，大家都認為攻城獅必勝，在這樣的情況下命中了17記三分球，這樣的對手特別難打，很開心最後還是能收下勝利。

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