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最難過的母親節！北市動物園雙峰駱駝「煙雨」因病離世　粉絲悼念

▲北市立動物園非洲動物區雙峰駱駝「煙雨」。（圖／翻攝北市動物園臉書）
▲北市立動物園非洲動物區雙峰駱駝「煙雨」。（圖／翻攝北市動物園臉書）

記者潘毅／綜合報導

母親節傳來令人難過的消息！台北市立動物園非洲動物區雙峰駱駝「煙雨」，今（12）日下午在獸醫及保育員陪伴下靜靜離世，不再承受腎衰竭病痛折磨。消息曝光後，台灣粉絲們也湧入臉書悼念，感謝煙雨這12年來的陪伴。

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北市動物園今（12）日晚間證實，保育員度過了最難過的母親節，因為雙峰駱駝「煙雨」上午還站在欄舍讓獸醫為牠擦拭眼睛的分泌物，下午2時許就發現牠躺在墊子上，已無力站起。

▲煙雨從3月初開始，就出現食慾不振的情況。
▲煙雨從3月初開始，就出現食慾不振的情況。（圖／翻攝北市動物園臉書）
事實上，煙雨從3月初開始，就出現食慾不振的情況，獸醫團段經過檢查發現，牠白血球數量上升、顯示有感染跡象，便著手開始進行積極治療，但煙雨的腎臟功能已嚴重受損無法恢復，身體狀況持續衰弱。

園方解釋，大型草食動物若因病無法自行站立，通常代表離世時間不遠，考量「煙雨」2個多月來飽受病痛所苦，照養團隊決定遵循動物福祉理念，放手不再急救。「煙雨」於下午3時17分在所有照顧過的獸醫及保育員陪伴下，靜靜闔上雙眼，不再受腎衰竭病痛折磨。

「煙雨」是在2012年5月10日出生，因為駱駝母親無法照顧，加上出生時就有的腳疾，一路在跌跌撞撞中成長，靠著一群獸醫及保育員充當奶媽、奶爸細心照顧「煙雨」，拉拔牠長大。今天下午照顧過「煙雨」的奶媽、奶爸們，聞訊都趕來陪牠最後一程。在代理母親們強忍眼淚下，雙峰駱駝「煙雨」靜靜地闔眼離去。

▲當年(2012年) 「煙雨」出生時因為母親無法照顧，加上出生時就有的腳疾，一路在跌跌撞撞中成長，靠著一群獸醫及保育員充當奶媽、奶爸細心照顧「煙雨」拉拔牠長大。
▲2012年「煙雨」剛出生時因為母親無法照顧，加上出生時就有的腳疾，一路在跌跌撞撞中成長，靠著一群獸醫及保育員充當奶媽、奶爸細心照顧「煙雨」拉拔牠長大。（圖／翻攝北市動物園臉書）
不少台灣粉絲得知消息後，也紛擁入哀悼「謝謝貼心的煙雨來陪我們這些年，想念早些年在兒童區跟你互動的時光，想念你到澳洲區後，遠遠輕聲地叫你，你也會回眸，永遠想念你」、「祝福煙雨不再苦痛，一路好走，在天上健康快樂！謝謝保育員的照顧 」、「願為煙雨吹口琴的人知道這消息，感謝牠陪伴了我們許多時光」、「願為煙雨吹口琴的人知道這消息，感謝牠陪伴了我們許多時光」。

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