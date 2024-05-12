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三重滅門慘案就在家後面！《戲說台灣》女星李宇柔震驚發聲

▲曾演出《戲說台灣》的女星李宇柔震驚表示，「三重滅門血案就在我家後面」。（圖／翻攝自李宇柔臉書）
▲曾演出《戲說台灣》的女星李宇柔震驚表示，「三重滅門血案就在我家後面」。（圖／翻攝自李宇柔臉書）

記者張一笙／綜合報導

近日，新北市三重區的滅門慘案讓不少人人心惶惶，曾演出《戲說台灣》的54歲資深女星李宇柔（現名：陳蔓菲）今（12）日傍晚在臉書上發文，震驚表示：「三重全家滅門血案，就在我家後面！」

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▲女星李宇柔過去是《戲說台灣》的演出班底。（圖／翻攝自李宇柔臉書）
▲女星李宇柔過去是《戲說台灣》的演出班底。（圖／翻攝自李宇柔臉書）
家住三重的李宇柔不僅在三重置產，就連在蘆洲也有房子，今日傍晚她在臉書上發文表示：「三重全家滅門血案，就在我家後面，我天天光臨的（餐廳）樓上，嚇死我了！好恐怖！」讓她的粉絲們也嚇了一跳。

▲一想到滅門血案就發生在生活周遭，李宇柔就感到一陣後怕。（圖／翻攝自李宇柔臉書）
▲一想到滅門血案就發生在生活周遭，李宇柔就感到一陣後怕。（圖／翻攝自李宇柔臉書）
新北市三重區的祖孫3代滅門命案，嫌犯於昨日落網，今日帶回三重分局偵訊，死者分別是69歲劉婦、30歲女兒陳女及3歲男童，震驚台灣社會。有粉絲安慰李宇柔表示：「戶不同，別想太多。」李宇柔則表示：「我知道，只是情不自禁會發抖，距離太近了！」

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