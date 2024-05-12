網球／四台將止步三太子盃首輪！遺憾未能用勝利當母親節禮物

我是廣告 請繼續往下閱讀
李冠毅2017年臺北世界大學運動會頂住烈陽高溫，力拚至8強抱憾傷退，當時被球迷譽為「世大運戰神」，如今重返熟悉的臺北市網球中心，會外賽首輪他歷經兩盤激戰，3-6, 4-6不敵印度薩西庫瑪爾（Mukund Sasikumar），「以為今天會下雨，天氣還是悶熱，當然對手發揮很好，我也享受再次在中央球場比賽，感謝觀眾熱情加油。」
回想世大運過往，李冠毅歷歷在 目，如今27歲的他已經在帶年輕球員，「當年拚太兇，身體有點受不了，後來打打停停休息一、兩年身體才復原，但沒想到又遇到疫情，職業生涯也被影響。」一度想退下來當全職教練的李冠毅直言，人生就是如此，只能妥協接受，接下來是否再打下去，就看身體狀況能否負荷。「媽媽今天有事，不然她都會來看我比賽。」李冠毅還透露，雖然比賽、訓練和教球相當忙碌，靠著母親悉心照顧，讓自己無後顧之憂，「她真的很偉大，我要特地謝謝媽媽。」
巧的是，李冠毅執教的王愷翊，週日也拿外卡打參加會外賽，師徒各自出擊，經驗傳承也形成網壇佳話。王愷翊雖以5-7, 2-6敗給澳洲艾利斯（Blake Ellis），初生之犢的膽識展露無遺，「開賽互保至5-6，我發球局錯失領先，被對方追上破掉，士氣有點下滑，第2盤被破了2局，付出代價。」王愷翊表示，賽前教練李冠毅提醒他放開來打，自己也不去想太多，算有些收獲，「我們合作半年，想拚明年德國（萊茵-魯爾都會區）世大運，希望持續進步。」
這是21歲的王愷翊，職業生涯頭一回打挑戰賽，心情緊張又興奮，「其實緊張比興奮還多，媽媽留在臺南沒來看比賽，但我偷偷準備禮物，給她驚喜。」原來他特地用比賽獎金存下來的私房錢，買了蘋果耳機包好放家裡，「她耳機壞掉了，想省錢捨不得換，母親節我到臺北比賽，讓她開心一下。」
沙鹿小當家吳東霖生日快樂
週日也是地主好手吳東霖26歲生日，甫結束中國無錫挑戰賽行程的臺灣名將，馬不停蹄趕回臺北參與「2024華國三太子國際男子網球挑戰賽」，過往在此擁有不錯成績的他說：「今天母親節又是我的生日，這也是拚6月溫布頓錦標賽會外賽的最後機會，要好好努力。」
對廚藝頗有心得的吳東霖，被球迷稱為「網球食神」、「沙鹿小當家」，出國參賽還不忘帶著專用主廚刀，「身為運動員，健康美味的食物不可或缺，因此我對烹煮和細節都很要求。」他打算賽後親自準備大餐，請媽媽、阿嬤好好享用。貼心的主辦單位則在記者會製造驚喜，特地安排好友許育修、孟慶洋及球僮們送上蛋糕，並獻唱生日快樂歌，樂得吳東霖開心又感動，當眾許下心願：「祝福本屆賽事順利，所有人都身體健康，最後願望就留給自己。」
吳東霖本屆男單首輪遭遇英國費里（Arthur Fery），過去歐洲出賽，應邀到對方所屬俱樂部練過草地球場，了解彼此打法。近況保持不錯的他透露，2月台維斯盃腹肌拉傷，還好逐漸調整回來，一個月前還找到國內體能訓練專家，特地強化肩膀和發球等動作，「 希望提升拿手的發球，回家比賽能有最好表現。」