泰國驚傳「水桶藏屍案」 韓國男子遭同鄉殘忍殺害、灌水泥丟水庫
一名韓國34歲男子Roh Eui Jong（以下稱盧男）於5月7日在泰國曼谷失蹤，泰國警方於11日在芭達雅（Pattaya）找到了他的遺體，他的遺體被放在一個200公升的黑色塑膠桶中，並填滿水泥。警方目前正在進行調查，根據監視器畫面顯示，可能有3名嫌犯涉案。
國際中心／綜合報導
據泰國《曼谷郵報》報導，盧男於4月30日抵達泰國，5月3日失蹤。他的母親於5月7日接到勒索電話，對方聲稱盧男將其毒品丟進河中，要求她支付300萬泰銖作為贖金，否則盧男性命堪慮。盧男的母親當天向韓國駐曼谷大使館報案，隨後泰國警方介入調查。
盧男的泰國女友表示，他於5月2日前往夜店，隔天便被2名韓裔男子帶走。警方檢視監視器畫面後發現，嫌犯駕駛一輛白色小貨車，在距離案發地點約1公里的商店購買一個大塑膠桶。店家表示，嫌犯於5月3日購買了大塑膠桶、尼龍繩和剪刀。
警方調查發現，嫌犯先將盧男帶到一個租來的房屋和一個公寓，然後再帶到芭達雅。3名嫌疑人於5月4日下午開車外出，在芭達雅街頭逗留約5小時。監視器畫面顯示他們的小貨車上有一個黑色塑膠桶，晚上10時43分回到租屋處時，桶子已經不見蹤影。
泰國警方11日派出潛水人員搜查附近的水庫後，發現了一個灌滿水泥的黑色塑膠桶，裡面有一具遺體，因為死者的手指被切斷，所以身份確認需要一些時間，但警方認為可能是盧男。
據《曼谷郵報》報導，3名嫌犯已逃離泰國，分別前往緬甸、韓國和柬埔寨。