大谷翔平4歲與母親合照可愛模樣曝光！超級「呆萌表情」25年不變

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大聯盟在官方Ｘ（Twitter）放上大谷翔平4歲時與媽媽的合照，拍攝日期是1999年5月14日，恰好與母親節相隔25年，而大谷的父母都是運動選手，爸爸大谷徹是社會人球隊出身的前棒球選手，媽媽加代子則是前羽球選手。兩人都是身高極高，很有運動天份的選手。
今年對大谷來說特別有意義，不但是他公開跟妻子田中真美子結婚的特別一年，他也轉往道奇隊發展，加上田中真美子也是籃球運動員出身，兩人未來是否會有「小大谷翔平」也特別令人期待。
此外，大谷翔平今年也遭到前翻譯水原一平涉賭事件影響，開季前30打席都未開轟，創下生涯最晚開轟紀錄，但是大谷翔平終於走出低潮，也跟水原一平劃清界線，雖然他被詐騙約1700萬（約5.25億台幣）的金額，但大谷也終於擺脫這些場外紛擾。
根據日媒《日本體育報》報導，大谷曾表示，自己在小時候很享受和媽媽一起打羽球，並除了棒球外，還有接觸游泳、羽球等運動，透過各種不同的運動，讓身體協調性變得好。
此外，大谷也受到母親影響很深，他也很早就開始使用「曼陀羅九宮格思考法」，把自己的目標都定下來，然後用減法的方式，去倒數自己還有多少時間可以達成，以最快的方式去強迫自己成長，終於他也一步一步改變，而他隨之也不斷挑戰個人新紀錄，去年拿下美聯全壘打王，就是最好的例子。
看到大谷與母親合照，不少球迷紛紛留言：「大谷跟以前母親的模樣很像，都是美人」、「大谷好可愛」、「翔平好Q」等留言，也感謝母親的辛勞。