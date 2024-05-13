人間微光／陪你好好走完最後一段路

人間微光番外篇／預知死亡倒數的第六感

▲柯佳宓／34歲／台南人／看護。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲柯佳宓／34歲／台南人／看護。（圖／記者鄭宏斌攝）

文／記者鄭宏斌

我當看護已經14年了，在醫院看過很多光怪陸離的事情。你要感動的、悲傷的也有，要靈異的、恐怖的也有，我還有遇過靈魂抽離再回來的病人。

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我20歲參加政府職訓，入行顧的第一個病人是一個阿公，前後顧了十幾天。阿公神智有點不太清楚，常常自言自語，平常都在睡覺。記得那時候是聖誕節，阿公突然用台語對我說「聖誕快樂」，還自顧自地唱起英語版的聖誕歌，可是，根本沒有人跟他說現在是幾月幾日，醫院也沒有辦活動，他居然知道隔天是聖誕節，滿神奇的。

我疑惑地問阿公「你怎麼知道明天是聖誕節？」他也不理我，一副很開心的樣子，還不斷喃喃自語說「我的車子要來囉，我要來去玩囉」。然後過了不久，阿公的血壓就一直掉，護理師說要通知家屬，我整個呆住，那是我第一次看到死亡，可是我並不覺得可怕。

這幾年我專攻安寧照護，我都會對病人說，我是你的照服員，如果你選好你的良辰吉時，記得用你的方式讓我知道，我會告訴你的家人，不會讓你留在醫院，你不用擔心、也不用害怕，這邊24小時都會有人陪著你。最後，他們快要離開之前，都會用自己的方式告訴我。

就是一種第六感，我會莫名知道他們要走了。比如說，可能半夜我在睡覺時突然驚醒，看到病人的呼吸狀況變化了，我就會起身坐好，重新再觀察一遍他的生命徵象。我就會跟他說，謝謝你提醒我，我現在不睡了，等到差不多的時候，我會通知你的家人。

還有莫名閃燈的。

有一次，我照顧一個昏迷的病人，某天晚上9點，病房天花板的燈管閃了3下，我看燈管好好的，前後也沒有黑掉。隔天的晚上9點，燈管又閃3下，到了第3天同一時間，燈管再閃3下，我覺得很奇怪，這一天我精神就特別好，不想睡，大概10點的時候，病人就開始變化了，然後我就想說，喔，原來前3天開始閃燈，就是他在告訴我他要走了。

有些病人知道自己要離開了，會謝謝我和護理人員，他們就是眼神空望前方，對著空氣揮手，嘴裡不斷說著「謝謝、謝謝」「我要走了」。

其實，病人要走的時間都是他自己選的，我們是抓在邊緣，知道可能剩不到幾個小時。他什麼時候想開了、放下了，自然就走了，離苦得樂。

很多病人一直硬撐著，不是因為他們走不開，而是知道他們的家人放不下。

我曾經顧過一個癌末的爸爸，他的女兒太愛他了，每天都對他說「你要加油，你一定要好起來」，爸爸撐得很辛苦，本來要走了，數字又爬上來，要走了數字又爬上來，一直反覆這個過程。我就在想，為什麼他要撐得這麼辛苦？該來的人也來看過了，該引導的也都引導了，後來我才發現，原來癥結點是在這個女兒。

我就變相開導這個女兒，於是她就不再鼓勵爸爸撐下去，而是改口跟他說，她真的很愛他，但是不能再這樣子不讓他走，她會學著放下。講完之後的隔一天，爸爸也放下離開了。

對於死亡，我自己不會感覺害怕，我要做的角色就是協助那些茫然無措的家屬，引導他們做好這一切，直到倒數生命的那一刻。

（柯佳宓，34歲，台南人，看護）
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