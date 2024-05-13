蒲亭提名經濟學家任國防部長！分析：創新國防工業、抵抗國際制裁
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），12日宣布解除蕭依古（Sergei Shoigu）的國防部長職務，提名65歲的前第一副總理、同時也是經濟學家出身的別洛烏索夫（Andrei Belousov）接替。對於蒲亭讓文官出任武職一事，外界頗為意外，但有分析指出，若從俄烏戰爭的國防預算與開支提升、民生問題、國防工業創新、國際制裁抗衡等角度出發，大概就能理解，為何蒲亭選擇讓別洛烏索夫擔任防長一職。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》、《CNN》報導，別洛烏索夫1981年以優異的成績，從莫斯科國立大學經濟系畢業，2012年被任命為經濟部長，2013年至2020年擔任俄羅斯總統顧問，2020年起擔任第一副總理，並曾在總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）感染新冠肺炎期間，一度代行總理職務。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，做出這項變更，是為了確保國防支出與國家整體經濟保持一致，並形容目前俄羅斯正接近1980年代中期、前蘇聯的情況，當時軍事和執法行動佔了國內生產毛額（GDP）的7.4 %，現在則已達到6.7%。強調：「今天在戰場上，勝利者是對創新更加開放的人。」
別洛烏索夫身為與蒲亭關係非常密切的經濟幕僚，2人有著共同的願景，就是重建強大國家，實現更多、更大的創新；此外，別洛烏索夫在監督俄羅斯無人機計畫方面也發揮了重要作用。
分析認為，這表明蒲亭正在加倍投入對烏克蘭的戰爭，並希望在西方欲透過制裁打擊俄國經濟、但未能取得明顯成果後，利用更多俄羅斯的經濟優勢來應對戰爭。
分析指出，任命1名經濟學家擔任國防部長，意味著蒲亭可能正計劃贏下國防工業和國際市場方面的戰爭，利用俄羅斯軍工複合體和整個經濟的優勢，對烏克蘭持續施壓。