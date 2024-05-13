今全台有雨！北台灣轉涼「低溫17度」 吳德榮：週三起最低15度
今（13）日北台灣變涼了！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，鋒面快速南下影響，各地出現局部陣雨或雷雨，應該注意較大雨勢，北台灣也迎來降溫，氣溫約落在17至24度。不過，今晚由北而南將天氣好轉、降雨停歇，週三至週五清晨則因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至15度左右。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據觀測資料顯示，今日清晨各地雲層增多，伴隨局部降水回波，中部以北已有明顯降雨。截至5時13分，各地區平地最低氣溫約在18至24度，北部18.2度，中部20.5度，南部23.6度，東部20.4度。
透過最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，鋒面今日快速南下，各地仍有局部陣雨或雷雨，吳德榮提醒應該注意較大雨勢；不過今晚由北而南將天氣好轉、降雨停歇。今日北台灣同時明顯轉涼，氣溫約落在17至24度，中部19至29度，南部22至32度，東部18至30度。
最新模式模擬顯示，明日至週日（19日）鋒面已南移，並在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊。鋒面過後大陸高壓將帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶爾有零星少量降雨機率。明日開始白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大；週三至週五清晨因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至15度左右。
最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬指出，未來一週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展很緩慢；其他各國模式亦有類似的模擬，需要持續觀察。