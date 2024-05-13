三重祖孫滅門案！涉案女婿落網「態度冷靜」 今移送地檢署偵訊
新北市三重區發生祖孫滅門案，涉嫌犯案的24歲二女婿張姓男子，案發後抱著愛犬「糯米」逃亡台中，被警方掌握行蹤帶捕到案，經初步了解，張男疑似因懷疑30歲妻子陳女外遇，又加上與69歲岳母劉婦有40萬金錢借貸，先後殺害妻子與岳母及3歲繼子，並將3人遺體放置臥室以棉被包裹，由於3遺體無明顯外傷，檢警將會同法醫擇期解剖，以釐清死因。12日落網的張男，預計今天上午移送地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，張男於12日落網，依規定夜間停止詢問，死者劉婦的愛犬「糯米」已由陳家家屬領回。警方透過監視器發現，張男犯案後搭乘白牌計程車離開現場，獨自前往板橋火車站搭車前往台中，12日於台中西屯區某出租套房落網，而張男被逮捕時，見大批員警攻堅態度十分冷靜，隨後被押返回新北市三重警分局製作筆錄。13日上午，將被移送至新北地檢署接受偵訊，詳細案情持續釐清中。
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