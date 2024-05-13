才被丟鞭炮！Joeman車行清晨再遭潑漆、撒冥紙　警火速逮2嫌送辦

三重祖孫滅門案！「鷹眼神探」靠3關鍵細節　順利找出兇嫌藏身處

▲新北三重祖孫3死命案，「鷹眼神探」巡佐石春吉，更是扮演了關鍵角色，發現了監視器畫面中的小細節，協助專案小組成功逮人。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重祖孫3死命案，「鷹眼神探」巡佐石春吉，更是扮演了關鍵角色，發現了監視器畫面中的小細節，協助專案小組成功逮人。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月11日，新北三重發生祖孫3死命案，涉案的24歲二女婿張姓男子，逃亡前找人清理家中魚缸，謊稱屋內瀰漫的屍臭味是死魚味，之後搭乘白牌計程車去往板橋火車站，並搭高鐵逃往台中，12日於台中西屯區某出租套房落網，而張嫌之所以露餡，除了警方出動「鷹眼神探」巡佐石春吉，仔細追蹤監視器畫面，順利掌握其逃亡行蹤，還有張嫌的穿著及攜帶物品太過明顯，因此逃亡短短17小時就被逮。

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▲新北三重區發生祖孫滅門血案，警方追查，發現張男前往板橋火車站搭車逃往台中，於某出租套房將其逮捕到案。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重區發生祖孫滅門血案，警方追查，發現張男前往板橋火車站搭車逃往台中，於某出租套房將其逮捕到案。（圖／翻攝畫面）
據了解，張嫌搭高鐵逃亡至台中，身穿名牌格子襯衫，並帶著粉紅行李箱，以及裝著愛犬「糯米」的鯊魚圖案寵物袋，特徵十分明顯，而新北警局更是為此出動「鷹眼隊」，成員都是調閱監視器的好手，針對此案開始過濾監視器畫面，其中「鷹眼神探」的巡佐石春吉，更是扮演了關鍵角色，發現了監視器畫面中的小細節，協助專案小組成功逮人。

「鷹眼神探」石春吉指出，張嫌逃亡時帶著愛犬「糯米」，一般來說，嫌犯帶狗離開真的十分罕見，且狗狗在監視器畫面中，又是相當顯眼的目標。而綜合張嫌的穿著，與攜帶寵物袋及粉紅行李箱，讓「鷹眼隊」順利掌握其行蹤，發現張男6日搭乘高鐵南下到台中，讓警方的專案小組進一步鎖定其藏身處，出動警力攻堅逮人到案。而石春吉過去還參與偵破過許多案件，包含館長槍擊案、台版柬埔寨案、永和分屍案等，破案能力十分出色。

▲11日晚間，新北三重區某社區民宅發生滅門慘案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子被發現陳屍臥室內。涉有重嫌的二女婿張男，今（12日）上午遭警方逮捕畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重區某社區民宅發生滅門慘案，69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子被發現陳屍臥室內。涉有重嫌的二女婿張男，12日上午遭警方逮捕畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
警方初步調查，張嫌供稱5月1日就殺害妻子陳女，隔天再殺害岳母與3歲繼子，之後假冒亡妻、岳母對外聯，繫營造2人還活著的假象，但卻引起陳家大女兒的懷疑，報警並帶鎖匠來破門，案件因此曝光。而張嫌在犯案後，曾找來23歲的水族館林姓員工，到家中清理魚缸，並謊稱是死魚的臭味，且家中門窗緊閉，冷氣開的超強，露出不少破綻。

但張嫌的行徑也讓警方十分不解，他狠心殺害妻子及岳母與繼子，卻對愛犬博美「糯米」疼愛有加，甚至帶著牠逃亡，連狗飼料、狗碗都都沒忘記帶著，加上伴屍5天等詭異舉止，這些行為都有違常情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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