伊能靜母親節樂歪了！秦昊「直接轉帳到她戶頭」 匯款數字曝光
56歲伊能靜從偶像女團出道，能寫能唱能演，與大導演侯孝賢合作3部國片，兩度問鼎金馬獎影后，曾經是暢銷作家，2015年二嫁小10歲大陸男星秦昊，產下1女小米粒，生活及事業跟著轉往對岸。昨（12）日母親節，伊能靜在微博分享一張轉帳紀錄截圖，秦昊直接匯款到老婆帳戶，當作母親節禮物，讓伊能靜大呼：「太爽啦！」
記者楊穎軒／綜合報導
伊能靜一一秀出母親節收到的大禮，長子小哈利（庾恩利）傳訊息告白，伊能靜回覆：「愛你兒子，快樂的做自己，不要太完美主義，你的健康快樂就是媽媽最棒的禮物。」7歲女兒小米粒手作卡片，祝福媽媽「紅紅火火」，而老公秦昊話不多說，匯款8888人民幣（約40000元新台幣）給愛妻，轉帳說明寫下「老婆，母親節快樂」，相當實際。
樂壞的伊能靜寫道：「哈哈哈哈哈哈！我是全天下最幸福的媽媽之一！太！爽！啦！母親節快樂！」網友紛紛留言：「秦昊太會了」、「Annie姐收款非常快！太可愛了」、「大直男的愛」、「就是一種儀式感」、「是會和兒子說『快樂的作自己，不要太完美主義』的媽媽！」
先前談到和秦昊的相處，伊能靜表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」對於時不時被傳婚變，伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。
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